Завезли до лісу та побили: подробиці викрадення людини у Білій Церкві

Поліція Білоцерківщини затримала викрадачів людини. Група чоловіків з метою отримання грошей викрали жителя міста Біла Церква, завезли його до лісу та побили. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Київській області.

Про викрадення 37-річного чоловіка до

поліції повідомила його мати. Жінка описала прикмети нападників та

вказала марку автомобіля, куди силоміць заштовхали її сина.

Працівники поліції одразу розпочали

проводити низку розшукових заходів щодо встановлення місця перебування

викраденої людини та затримання зловмисників.

Під час таких оперативних заходів

працівники поліції відвідали за ймовірним місцем проживання осіб, які

могли бути причетними до скоєння даного злочину. Саме така активна

робота поліції врятувала життя та здоров’я бранця.

Одному з нападників зателефонував родич і

розповів, що його шукає поліція. Тож молодики відпустили «заручника» на

автотрасі і втекли.

За лічені години працівники поліції

затримали викрадачів. Ними виявилися 24 та 26-річні жителі Київщини.

Наразі працівники поліції встановлюють мотиви та обставини злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне

провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення

людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає

обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий

строк. Триває слідство.