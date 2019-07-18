Самогубство відомого ведучого: у справі знайшли багато містичних фактів

Відомий ведучий з Дніпра Євген Щербаков випав з вікна квартири в Одесі, в яку нещодавно поселився. Інцидент стався в середу, 17 липня, близько 7 години ранку. Про це повідомляє Інформатор.

Тіло 29-річного чоловіка виявили у дворі “Шостої перлини”, на Гагарінському плато. Щербаков випав з 17 поверху. Медики швидкої допомоги не змогли нічого зробити і констатували смерть.

Користувачі мережі вважають, що це було самогубство і тужать за Євгеном.