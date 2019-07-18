Самогубство відомого ведучого: у справі знайшли багато містичних фактів

Відомий ведучий з Дніпра Євген Щербаков випав з вікна квартири в Одесі, в яку нещодавно поселився. Інцидент стався в середу, 17 липня, близько 7 години ранку. Про це повідомляє Інформатор.
Тіло 29-річного чоловіка виявили у дворі “Шостої перлини”, на Гагарінському плато. Щербаков випав з 17 поверху. Медики швидкої допомоги не змогли нічого зробити і констатували смерть.
Користувачі мережі вважають, що це було самогубство і тужать за Євгеном.
- А де ж ви численні друзі і ваша підтримка при житті? Він мабуть був дуже самотній. Сумно і порожньо;
- Я не хочу в це вірити! Я знала його особисто! Це ж чудовий хлопець! Як так?
- Це просто жесть. Співчуваю рідним і близьким! Невже не було видно, що він сходить з розуму? Дуже шкода, був один з найбільш життєрадісних людей яких я знав. Але тепер розумію, можливо це була маска…
- Я просто в шоці. Чому близьке оточення не помітило ці зміни в поведінці? Почитала всі пости з його телеграм каналу, опитування про смерть, те, що він почав читати китайську книгу змін, автор якої був репресований, про точну дату і час події (7.50 і 17). Йому потрібна була допомога. Світла пам’ять;
- Перлина “6”, вік 29, народився 1990, загинув 2019. І того шістки… 17.07 дата, час 7, поверх 17. І того сімки… містика якась;
- Він готувався до цього… зваживши всі факти… я до цього прийшла… заблукав в собі. Вічна пам’ять тобі.
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