Активоване вугілля шкідливе для здоров’я: несподівана заява вчених

Часте вживання активованого вугілля, яке більшість людей вважають корисним препаратом, безпосередньо впливає на збагачення організму важливими мікроелементами.
Про це розповіла дієтолог Софія Медлін з лондонського Королівського коледжу, передає 24apteka.
Як відомо, активоване вугілля вживають при диспепсії, харчових інтоксикаціях, отруєнні та іншому. Але воно здатне абсорбувати всі елементи живлення організму – не лише шкідливі, а й корисні антиоксиданти, вітаміни та мінерали.
Софія Медлін додала, що часте вживання активованого вугілля безпосередньо впливає на збагачення організму важливими мікроелементами – воно може нейтралізувати дії деяких медикаментів, не дозволяючи їм допомагати організму при гострій потребі.
А також цей елемент може загрожувати сильним уповільненням роботи кишечника.
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