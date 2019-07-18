Стало відомо, якою нерухомістю володіє Порошенко

Напередодні виборів президента України підвищився ажіотаж навколо доходів кандидатів. Журналісти «24 каналу» розбиралися, чому резиденцію п’ятого президента України Петра Порошенка називають Білим будинком по-українськи і що ще знаходиться у володінні екс-гаранта Конституції.

Політична кар’єра майбутнього гаранта стабільності почалася

в 90-тих, коли він став членом партії СДПУ. Вже в 2005 Порошенко став

секретарем РНБО, займав місця міністра закордонних справ і міністра

економічного розвитку і торгівлі.

Після Революції Гідності у 2014 році Порошенко став

переможцем на позачергових виборах президента України.

Згідно електронної декларації президента за 2017 рік, він

має у своїй власності три квартири і один будинок загальною площею 1331,70

метри квадратних. Крім того, у Порошенка є шість земельних ділянок.

Будинок Порошенко часто називають українським Білим домом.

Незважаючи на те, що резиденція президента США майже в чотири рази більше,

зовні будівлі дуже схожі.

На території садиби розташовані котедж, баня і дві

альтанки. Також у Порошенка є власна православна церква.

Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» дізналися,

що Порошенко також орендував красивий ділянка біля річки площею 0,75 гектара на

50 років. Він обгородив територію парканом, тому жителі села Козин не мають

доступу до водойми.

У Порошенка також є три квартири в Києві. Одна з них

площею 134,06 квадратних метрів, дві інші — 82,15 і 68,20 квадратних

метрів. Ще в 2016 році журналісти знайшли фото шикарної вілли Порошенко в

Іспанії. Нерухомість офіційно зареєстрована на компанію Feruvita SL.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Порошенко за місяць вивів зі свого банку $34 мільйони готівкою

Крім того, у тещі колишнього охоронця Порошенко знайшли

будинок за $450 тисяч.