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Стало відомо, якою нерухомістю володіє Порошенко

18.07.2019

Напередодні виборів президента України підвищився ажіотаж навколо доходів кандидатів. Журналісти «24 каналу» розбиралися, чому резиденцію п’ятого президента України Петра Порошенка називають Білим будинком по-українськи і що ще знаходиться у володінні екс-гаранта Конституції.

Політична кар’єра майбутнього гаранта стабільності почалася
в 90-тих, коли він став членом партії СДПУ. Вже в 2005 Порошенко став
секретарем РНБО, займав місця міністра закордонних справ і міністра
економічного розвитку і торгівлі.

Після Революції Гідності у 2014 році Порошенко став
переможцем на позачергових виборах президента України.

Згідно електронної декларації президента за 2017 рік, він
має у своїй власності три квартири і один будинок загальною площею 1331,70
метри квадратних. Крім того, у Порошенка є шість земельних ділянок.

Будинок Порошенко часто називають українським Білим домом.
Незважаючи на те, що резиденція президента США майже в чотири рази більше,
зовні будівлі дуже схожі.

На території садиби розташовані котедж, баня і дві
альтанки. Також у Порошенка є власна православна церква.

Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» дізналися,
що Порошенко також орендував красивий ділянка біля річки площею 0,75 гектара на
50 років. Він обгородив територію парканом, тому жителі села Козин не мають
доступу до водойми.

У Порошенка також є три квартири в Києві. Одна з них
площею 134,06 квадратних метрів, дві інші — 82,15 і 68,20 квадратних
метрів. Ще в 2016 році журналісти знайшли фото шикарної вілли Порошенко в
Іспанії. Нерухомість офіційно зареєстрована на компанію Feruvita SL.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Порошенко за місяць вивів зі свого банку $34 мільйони готівкою

Крім того, у тещі колишнього охоронця Порошенко знайшли
будинок за $450 тисяч.

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