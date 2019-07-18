Схудла Єва Лонгорія показала фігуру після пологів

Американська акторка 44-річна Єва Лонгорія, зірка “Відчайдушних домогосподарок”, показала схудлу фігуру у купальнику після пологів.

Рік тому знаменитість народила первістка Санті.

Знімок на яхті Лонгорія опублікувала в Instagram.

Для морської прогулянки біля острову Капрі Єва обрала білосніжне бікіні, капелюшок та сонцезахисні окуляри.

Прихильники засипали фігуру Лонгорії компліментами.

“Ти виглядаєш неймовірно”, “яка розкішна фігура та гарна засмага”, “хочу бути такою ж сексуальною матір’ю, як ти”, “ідеальна”.