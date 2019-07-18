Двоє дітей та їхній батько загинули в ДТП із пасажирським автобусом (відео)

Внаслідок автоаварії на Миколаївщині загинули двоє дітей та їхній батько. Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

17 липня близько 00:30 на 46 км автодороги Н-24 «Миколаїв- Благовіщенськ» поблизу с. Лукашівка Первомайського району Миколаївської області відбулось зіткнення автомобілю Citroen Berlingo, під керуванням 35-річного водія, з рейсовим пасажирським автобусом Neoplan сполученням “Залізний Порт – Шепетівка”, за кермом якого перебував 51-річний чоловік. В автобусі знаходилось 30 пасажирів та двоє водіїв.

Внаслідок пригоди водій Citroen, його 12-річний син та 7-річна донька від отриманих тілесних ушкоджень загинули, жінка-пасажир цього ж транспортного засобу була доставлена до Первомайської лікарні.

Водії та пасажири автобусу в ДТП не постраждали.

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За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».