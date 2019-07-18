Камбоджа поверне 1600 тонн сміття США і Канаді

Камбоджа оголосила, що відправить 1600 тонн пластикових відходів, знайдених в транспортних контейнерах в порту Сіануквіля, назад в США і Канаду.

Країни Південно-Східної Азії поступово повстають проти натиску сміттєвих поставок з Північної Америки і Європи. Рішення Китаю про заборону на імпорт іноземних пластикових відходів в минулому році призвело до хаосу в світовий переробки і змусила розвинені країни шукати інші місця, куди б відправити своє сміття.

У цьому місяці Індонезія оголосила, що відправляє десятки контейнерів, наповнених відходами, назад у Францію, Австралію та інші розвинені країни.

Експрес-інформація по країні

Королівство Камбоджа – держава в Південно-Східній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Пномпень

Найбільші міста: Пномпень, Такмау, Баттамбанг

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 181040 км2 (88-я в світі)

Населення – 15,57 млн чол. (69-я в світі)

Офіційна мова – кхмерська

Релігія – буддизм

ІЛР – 0,555 (143-я в світі)

ВВП – $16,77 млрд (115-я в світі)

Валюта – рієль, долар США

Межує з В’єтнамом, Лаосом, Таїландом

Так само вчинила сусідня Малайзія, відправивши назад 450 тонн імпортованого пластикового сміття.

83 контейнера зі сміттям

За словами представника міністра навколишнього середовища Камбоджі, у вівторок (16 липня) в Сиануквиле, головного порту країни, було знайдено вісімдесят три вантажні контейнери зі сміттям.

«Камбоджа — не сміттєвий бак, де інші країни можуть утилізувати застарілі електронні відходи, і уряд також виступає проти будь-якого імпорту пластикових відходів і мастильних матеріалів для переробки в цю країну», — сказав представник міністра.

70 контейнерів були відправлені з США, а 13 — з Канади. Обидві країни є основними експортерами вищезазначених відходів. Урядовий комітет, створений для вивчення цього питання, буде розслідувати, як і чому контейнери опинилися в Камбоджі. Будь-яку компанію, викритих у прийомі відходів, оштрафують і притягнуть до суду.

Фотографії чиновників, оглядали контейнери з пластиковими відходами, розлютили камбоджійських користувачів соц-мереж, які визнали цей інцидент «серйозною образою». У Камбоджі і так є серйозні проблеми з пластиковими відходами, які виробляються всередині країни, при цьому загалу мало що відомо про те, як її будуть вирішувати.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), в світі щорічно виробляється близько 300 млн. тонн пластику, причому велика частина його потрапляє на звалища або моря.

У травні 187 країн підписали договір, що дає іншим державам право блокувати імпорт забрудненого або важко утилізованого пластикового сміття. Однак кілька країн, у тому числі США, відмовилися підписати документ.

За матеріалами The Guardian

Читайте також:

Президент Філіппін пригрозив Канаді війною з-за сміття

Таїланд перетворюють на смітник електронних відходів світу

Україна потрапила в топ-10 країн за кількістю сміття