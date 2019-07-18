Названо найнебезпечніші страви і продукти для гіпертоніків

Закордонні медики представили увазі страви і продукти, які є потенційно небезпечними для гіпертоніків. Ризик обумовлений високим вмістом в них солі і цукру.

Піца містить багато сиру і солоного томатного соусу, а це означає, що має місце величезна доза натрію і вуглеводів. З’їдання всього одного шматочка страви досить, щоб викликати високий кров’яний тиск.

Теж саме стосується пирогів, пончиків, вміст жирів в одній порції перевищує в рази їх добову норму. Оброблене м’ясо, таке як сосиски і курячі нагетси, бекон, таким людям слід уникати категорично.

Ситну локшину Рамен, що є недорогим японським фастфудом, також пробувати гіпертонікам не потрібно.

Готові супи в пачках містять велику кількість солі, з цієї причини вони не рекомендовані для людей, які страждають високим кров’яним тиском. У цьому ж списку присутня китайська їжа на винос, прикладом є смажений рис.

Незбиране молоко містить значну кількість насичених жирів, що має прямий зв’язок з високим кров’яним тиском. Картопля фрі шкідлива у багатьох відношеннях, в тому числі і в цьому.

Особам із зазначеною проблемою варто відмовитися від частого вживання цукру. При вживанні курки потрібно видаляти шкірку, так як в ній містяться великі дози насичених жирів.

Слід значно обмежити вживання арахісового масла, сиру, квашеної капусти, консервованих овочів, солінь різного роду, попкорну.

Рекомендується відмовитися від термічної обробки у вигляді смаження. Сюди ж слід віднести енергетичні та цукровмісні напої, каву, алкоголь.