Зарізала вночі, поки спав: жінка жорстоко помстилася сусіду (фото)

Переїхавши з одного населеного пункту до іншого, 40-річна жителька Одещини не знайшла спільної мови з новим сусідом і замість конструктивного врегулювання конфлікту вирішила помститися йому. Про це повідомили у поліції Одеської області.

На злочин проти життя жінка зважилася під дією алкоголю. Серед ночі, схопивши ножа, вона пішла до чоловіка додому, зайшла в незачинений будинок і, поки господар спав, завдала йому кілька смертельних ударів.

Від шуму прокинулася співмешканка 40-річного потерпілого, що спала поряд із ним. Перелякана жінка побігла по допомогу, а непрохана гостя хутко втекла.

«Підозрювану правоохоронці затримали за місцем мешкання. Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, – зазначає начальник Чорноморського відділення поліції Євген Орлов. – Жінці оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне на неї чекає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років».

Досудове розслідування триває.