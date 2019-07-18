Кількість загиблих під час підпалу студії аніме в Японії зросла до 26 людей

В результаті пожежі на студії з виробництва аніме в місті Кіото загинули 26 людей. З самого ранку з’являються оновлені дані, що кількість загиблих зростає. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, інформує телеканал BBC.

Раніше ЗМІ інформували, що вдалося витягти тіла 12 загиблих. Ще 36 постраждали, з них один помер у лікарні.

Всього в будівлі в момент загоряння перебували близько 70 осіб, про місце знаходження декількох з них поки нічого не відомо.

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Пожежа сталася через навмисний підпал. На місці події поліція затримала 41-річного чоловіка, який, імовірно, розлив всередині студії бензин або гас і підпалив його. Також в будівлі були знайдені кілька ножів, які можуть належати зловмисникові. Чоловік зараз перебуває в лікарні з опіками обличчя та грудей.

Триповерховому будинку, де знаходиться офіс компанії Kyoto Animation, завдано серйозної шкоди. В гасінні вогню були задіяні 30 пожежних розрахунків. Пожежа погасили протягом п’яти годин, найбільше постраждали другий і третій поверхи будівлі.