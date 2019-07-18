У Мінську домовилися про обмін полоненими

На переговорах у Мінську сторони домовилися щодо обміну полонених за схемою 208 на 69.

Про це заявив під час брифінгу Роман Безсмертний — представник України у робочій підгрупі з політичних питань у ТКГ.

“Найважливіше: досягнуто домовленості щодо початку процедури обміну військовополоненими, незаконно утримуваними, засудженими особами у співвідношенні 208 на 69”, — заявив Безсмертний.

Він зазначив, що українська сторона вчора була готова почати цю процедуру і запропонувала відповідне число.

“Це було підтримано навіть представниками з “ОРДО” і “ОРЛО”. Але цьому заперечив Кремль, представники Москви. Тому в кінці кінців домовлено проводити процедуру правової чистки”, — додав представник України.

За його словами, до цих 208 і 69 відносяться особи “з різною категорією правової очистки”.

“Десь це буде кілька днів, десь кілька місяців, але ця процедура запущена”, — підсумував Безсмертний.

Раніше Зеленський розповів, що Путін пропонував йому обміняти “всіх на всіх”.

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