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Правоохоронці перевірять, чи потрібні МХП Косюка дотації від держави

18.07.2019

Юрій Косюк, голова правління ЗАТ “Миронівський хлібопродукт”

Президент України Володимир Зеленський пропонує перевірити, чи потребує «Миронівський хлібопродукт» (МХП), власником
якого є Юрій Косюк, в дотаціях. Про це глава держави
заявив на засіданні Нацради з питань антикорупційної політики.

Зеленський нагадав, що одному з найбільших агрохолдингів
України — «Миронівського хлібопродукту» — з держбюджету виділено майже 2,5 млрд
грн дотацій.

«Насправді він не потребує держпідтримки, тому що
має надприбутки… і щорічно виплачує величезні дивіденди своїм
акціонерам», — заявив він.

У зв’язку з цим президент звернувся до правоохоронців з
проханням порівняти суми держдопомоги і дивідендів.

«Я хотів би звернутися до наших правоохоронних органів, до
антикорупційним органам — а давайте перевіримо, якщо у нас є така
інформація, суму цієї бюджетної допомоги та суму дивідендів, і порівняємо — може,
і однакові суми отримаємо. Дуже цікава статистика», — сказав президент.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Антимонопольний комітет України порушив справу проти групи «Миронівський хлібопродукт». А Європейський банк реконструкції і розвитку відмовив у подальшому кредитуванні «Миронівському хлібопродукту».

Крім того голландська преса обурилася якістю курячого м’яса від українського
виробника «Миронівський хлібопродукт».

Нещодавно «Миронівський хлібопродукт», який реалізує
курятину під торговими марками «Наша Ряба», «Легко», «Бащинський» і
Qualiko, вийшов на ринок ще під однією торговою маркою —
«Вінницькі курчата».

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