Правоохоронці перевірять, чи потрібні МХП Косюка дотації від держави

Юрій Косюк, голова правління ЗАТ “Миронівський хлібопродукт”

Президент України Володимир Зеленський пропонує перевірити, чи потребує «Миронівський хлібопродукт» (МХП), власником

якого є Юрій Косюк, в дотаціях. Про це глава держави

заявив на засіданні Нацради з питань антикорупційної політики.

Зеленський нагадав, що одному з найбільших агрохолдингів

України — «Миронівського хлібопродукту» — з держбюджету виділено майже 2,5 млрд

грн дотацій.

«Насправді він не потребує держпідтримки, тому що

має надприбутки… і щорічно виплачує величезні дивіденди своїм

акціонерам», — заявив він.

У зв’язку з цим президент звернувся до правоохоронців з

проханням порівняти суми держдопомоги і дивідендів.

«Я хотів би звернутися до наших правоохоронних органів, до

антикорупційним органам — а давайте перевіримо, якщо у нас є така

інформація, суму цієї бюджетної допомоги та суму дивідендів, і порівняємо — може,

і однакові суми отримаємо. Дуже цікава статистика», — сказав президент.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Антимонопольний комітет України порушив справу проти групи «Миронівський хлібопродукт». А Європейський банк реконструкції і розвитку відмовив у подальшому кредитуванні «Миронівському хлібопродукту».

Крім того голландська преса обурилася якістю курячого м’яса від українського

виробника «Миронівський хлібопродукт».

Нещодавно «Миронівський хлібопродукт», який реалізує

курятину під торговими марками «Наша Ряба», «Легко», «Бащинський» і

Qualiko, вийшов на ринок ще під однією торговою маркою —

«Вінницькі курчата».