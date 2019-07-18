У США на берег викинуло десятки чорних дельфінів — пляжники прийшли на допомогу

Ввечері 16 липня десятки гринд (або чорних дельфінів) викинуло на берег на острові Сент-Саймонс в штаті Джорджія (США). Відпочиваючі, рятувальники та представники природоохоронних організацій відразу почали діяти, роблячи все можливе, щоб перемістити дельфінів назад у воду.

За словами Клей Джорджа, біолога з Департаменту природних ресурсів Джорджії (DNR), єдине, що люди можуть зробити, якщо тварини викинулися на берег, — виштовхувати їх назад у море.

Діксі Mccoy — одна з відпочиваючих і мешканку острова Сент-Саймонс — опублікувала на Facebook несамовитий відео, в якому показано, як дельфінів намагалися повернути у воду. «Як, чорт візьми, так багато дельфінів викинулися тут?» — запитав хтось на запису.

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На одного з дельфінів напала акула. Місцеве інформаційне агентство WJCL повідомило, що на пляжі було більше 50 гринд. Люди всіх віків докладали зусилля, щоб виштовхнути більшу частину проблемних морських ссавців назад у море.

Незважаючи на великі досягнення пляжників, деякі гринди все ж повернулися на берег. За даними Департаменту природних ресурсів, щонайменше два дельфіни загинули. Тварин взяли на розтин.

Востаннє вижили дельфінів бачили плаваючими поблизу берега, і представники природоохоронних організацій сподіваються, що тварини будуть йти далі в море.

Чому дельфіни викидаються на берег?

Гринди є одним з найбільших видів сімейства дельфінових, поступаючись тільки розмірами косаток. Ті, що викинулися на пляжі в Джорджії, швидше за все були короткоплавниковыми гриндами.

Гринди дуже соціальні і подорожують групами від 20 до 90 особин, причому великі групи нерідко з’єднуються в одну. Наймасштабніше скупчення гринд задокументували у 1918 році, коли близько 1000 дельфінів пристали до берегів на островах Чатем в 800 км на схід від Південного острова Нової Зеландії.

Вчені досі не розуміють, чому кити викидаються на берег, ризикуючи померти. Одна з гіпотез пояснює це явище неефективністю ехолокації тварин у дрібних прибережних водах.

Як і інші китоподібні, гринди використовують ехолокацію, щоб знайти здобич — насамперед, кальмарів. Цілком можливо, що, коли кити слідують за видобутком ближче до берега, вони стають дезорієнтованими і не можуть знайти дорогу назад у море.

Китоподібні — соціальні тварини. Існує припущення, що, якщо один кит застрягне на березі, інші йдуть за ним, щоб допомогти. В результаті їх чекає та ж доля.

Викидання на берег може пояснюватися і іншими факторами, але поки що вони залишаються невідомими.

За матеріалами Live Science

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