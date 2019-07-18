НБУ знизив облікову ставку і оновив прогноз по ВВП

Нацбанк пом’якшив політику і поновив ряд важливих економічних прогнозів

Національний банк України (НБУ) знизив облікову ставку з 17,5 до 17% і істотно поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2019 і 2020 роках. Про це на брифінгу оголосив глава НБУ Яків Смолій.

«У червні 2019 року споживча інфляція склала 9%, наблизившись до прогнозної траєкторії квітневого прогнозу НБУ після відхилення в попередні місяці, – сказав він. – Крім того, протягом другого кварталу базова інфляція сповільнилася – до 7,4%. Фундаментальне тиск на ціни стримувала жорстка монетарна політика Нацбанку».

Однією з підстав такого рішення НБУ став перегляд прогнозу зростання ВВП в 2019 і 2020 роках: 3% проти 2,5% і 3,2 проти 2,9% відповідно. Прогноз на 2021 рік залишається незмінним – 3,7%.

Абсолютне нововведення від НБУ – перша в історії публікація прогнозу облікової ставки до 2021 року. За базовим сценарієм, середня ставка за четвертий квартал 2019 року складе 16%, в четвертому кварталі 2020-го – 9,5%, у четвертому кварталі 2021-го – 8%.

Прогноз рівня інфляції на кінець 2019 (6,3%) і 2020 (5%) років залишився колишнім.

«Збільшення попиту нерезидентів на гривневі ОВДП і відповідне зміцнення курсу гривні створит потенціал для більш швидкого зниження облікової ставки у порівнянні з базовим сценарієм», — зазначив Смолій.