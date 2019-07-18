Вугільна галузь отримала нового «наглядача» від Коломойського замість Кропачева

В кінці червня Віталій Карпачов втратив статус неофіційного куратора державного енергетичного сектора. Його місце зайняв інший донецький бізнесмен – Віталій Бєляков, повідомляє «Економічна правда» з посиланням на джерела на ринку.
На загальнодержавному рівні ім’я Белякова невідомо, але
зате його добре знають у Донецьку. В кінці 90-х — початку 2000-х був Бєляков
бізнес-партнером (за «Донбасспромсервис» і «Угольтранс») Едуарда Бондаренка —
сьогоднішнього бізнес-партнера депутата БПП Максима Єфімова, з яким вони
спільно володіють «Донбасенерго».
З 2010 року аж до втечі сім’ї екс-президента Віктора
Януковича в Росію Бєляков очолював асоціацію «Донбаський
розрахунково-фінансовий центр» (ДРФЦ). Саме через цю структуру, як зазначає
видання, Олександр Янукович (старший син побіжного президента) контролював
групу вуглезбагачувальних фабрик на Донбасі.
«З ДРФЦ Бєляков йшов з конфліктом. У «ДНР» він не
в’їзний. Останні кілька років він жив у Криму, тому що вважав, що в Києві
на нього заведуть справи. Повернення Белякова санкціонував Ігор
Коломойський», — стверджує співрозмовник видання з Міністерства енергетики.
Сам Коломойський свою причетність до «призначенням»
Бєлякова «смотрящим» заперечує. «Я Белякова ніколи не бачив. Таку прізвище
вперше чую», — заявив він.
Прямих доказів зв’язку Белякова з Коломойський немає. «Тим
не менш, є факти, які свідчать про те, що вигоду від «відставки»
Кропачева зараз отримує переважно група «Приват», — йдеться в
статті.
Це видно на прикладі змін умов роботи
державної енергогенеруючої компанії «Центренерго».
Так, 1 липня виконуючим обов’язки голови правління
«Центренерго» став Володимир Потапенко. Після зміни менеджменту енергокомпанія
почала укладати прямі договори на постачання электроэнегрии з підприємствами
групи «Приват». У цьому списку Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів,
«Дніпроазот», «Покровський» і «Марганецький» Гзк.
Крім того, «Центренерго» розірвало відносини з вугільної
компанією «Краснолиманська» Кропачева, і готується до налагодження нових поставок
палива.
За словами джерел видання, в червні Бєляков почав приймати
у своєму київському офісі на вул. Ірининській, 5/24 «генералів» державних
вугільних об’єднань.
«Частина «генералів» після розмови з Беляковым зберегла
свої посади. Наприклад, глави «Лисичанськвугілля», «Торецкугля», шахт ім. Сургая
і Південнодонбаська №3. Інших генералів поміняли», — пояснює співрозмовник
одного з держпідприємств.
Раніше SKELET-info повідомляв, як учасники злочинних схем Карпачов і Гачків б’ються за панування в енергетиці.