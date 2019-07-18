Вугільна галузь отримала нового «наглядача» від Коломойського замість Кропачева

В кінці червня Віталій Карпачов втратив статус неофіційного куратора державного енергетичного сектора. Його місце зайняв інший донецький бізнесмен – Віталій Бєляков, повідомляє «Економічна правда» з посиланням на джерела на ринку.

На загальнодержавному рівні ім’я Белякова невідомо, але

зате його добре знають у Донецьку. В кінці 90-х — початку 2000-х був Бєляков

бізнес-партнером (за «Донбасспромсервис» і «Угольтранс») Едуарда Бондаренка —

сьогоднішнього бізнес-партнера депутата БПП Максима Єфімова, з яким вони

спільно володіють «Донбасенерго».

З 2010 року аж до втечі сім’ї екс-президента Віктора

Януковича в Росію Бєляков очолював асоціацію «Донбаський

розрахунково-фінансовий центр» (ДРФЦ). Саме через цю структуру, як зазначає

видання, Олександр Янукович (старший син побіжного президента) контролював

групу вуглезбагачувальних фабрик на Донбасі.

«З ДРФЦ Бєляков йшов з конфліктом. У «ДНР» він не

в’їзний. Останні кілька років він жив у Криму, тому що вважав, що в Києві

на нього заведуть справи. Повернення Белякова санкціонував Ігор

Коломойський», — стверджує співрозмовник видання з Міністерства енергетики.

Сам Коломойський свою причетність до «призначенням»

Бєлякова «смотрящим» заперечує. «Я Белякова ніколи не бачив. Таку прізвище

вперше чую», — заявив він.

Прямих доказів зв’язку Белякова з Коломойський немає. «Тим

не менш, є факти, які свідчать про те, що вигоду від «відставки»

Кропачева зараз отримує переважно група «Приват», — йдеться в

статті.

Це видно на прикладі змін умов роботи

державної енергогенеруючої компанії «Центренерго».

Так, 1 липня виконуючим обов’язки голови правління

«Центренерго» став Володимир Потапенко. Після зміни менеджменту енергокомпанія

почала укладати прямі договори на постачання электроэнегрии з підприємствами

групи «Приват». У цьому списку Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів,

«Дніпроазот», «Покровський» і «Марганецький» Гзк.

Крім того, «Центренерго» розірвало відносини з вугільної

компанією «Краснолиманська» Кропачева, і готується до налагодження нових поставок

палива.

За словами джерел видання, в червні Бєляков почав приймати

у своєму київському офісі на вул. Ірининській, 5/24 «генералів» державних

вугільних об’єднань.

«Частина «генералів» після розмови з Беляковым зберегла

свої посади. Наприклад, глави «Лисичанськвугілля», «Торецкугля», шахт ім. Сургая

і Південнодонбаська №3. Інших генералів поміняли», — пояснює співрозмовник

одного з держпідприємств.

Раніше SKELET-info повідомляв, як учасники злочинних схем Карпачов і Гачків б’ються за панування в енергетиці.