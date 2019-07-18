По Риму заборонили кататися на кінних возах

Влада Рима заборонили кінним екіпажам рухатися по проїзній частині. Відтепер туристи зможуть покататися на возі тільки на території парків або історичних вілл.

Обмеження запроваджують для того, щоб екіпажі не заважали переміщатися по місту пішоходам, велосипедистам і водіям. Для коней це теж добре: вони будуть менше відчувати стрес із-за жвавого руху і літньої спеки.

Активісти вважають, що боттичелле треба заборонити як явище: для катання на конях, на їхню думку, годиться тільки сільська місцевість. Міська влада згодні з цією позицією, але підкреслюють, що заборона необхідно вводити поступово, інакше люди, зайняті в цьому бізнесі, не зможуть знайти інше ремесло. Кучерам вже запропонували безкоштовно навчитися водінню таксі.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Рим продовжує боротьбу з нирцями у фонтанах.

За матеріалами 34travel.me

Читайте також:

У Римі ввели нові правила поведінки для туристів

У Римі пропонують залишати багаж на зберігання в магазинах

Названо найдорожчі для туристів пам’ятки світу