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Оливкова олія оздоровить організм

18.07.2019

Вчені з Університету Бордо провели незвичайне наукове дослідження, за підсумками якого назвали унікальну властивість оливкової олії, що виявляється навіть в разі вкрай рідкісного використання.

Як виявилося, цей продукт сприяє очищенню артерій і знижує ризик розвитку інсульту у літніх людей більш ніж на третину. Французькі вчені встановили, що оливкова олія дуже ефективно очищає артерії. Причому, ця властивість виявляється, навіть якщо продукт вживається рідко. В ході проведеного дослідження фахівці вивчили медичні карти більше 7 600 чоловік, середній вік яких становив 65 років. Спостереження тривали 5 років. Всі зміни, які спостерігалися в стані здоров’я пацієнтів регулярно фіксувалися.

Результати показали, що люди, які використовують для приготування домашніх страв оливкова олія, на 41% рідше піддаються інсультів. При цьому було встановлено, що якщо продукт лише зрідка застосовувався, наприклад, для приготування салату, загроза гострого порушення кровопостачання головного мозку була значно нижче, в порівнянні з тими добровольцями, які його ніколи не вживали.

Як зазначили автори дослідження, оливкова олія також скорочує ризики розвитку діабету, гіпертонії, ожиріння. При цьому вживати його у великих кількостях не рекомендується, оливкова олія дуже калорійний продукт.

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