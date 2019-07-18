Оливкова олія оздоровить організм

Вчені з Університету Бордо провели незвичайне наукове дослідження, за підсумками якого назвали унікальну властивість оливкової олії, що виявляється навіть в разі вкрай рідкісного використання.

Результати показали, що люди, які використовують для приготування домашніх страв оливкова олія, на 41% рідше піддаються інсультів. При цьому було встановлено, що якщо продукт лише зрідка застосовувався, наприклад, для приготування салату, загроза гострого порушення кровопостачання головного мозку була значно нижче, в порівнянні з тими добровольцями, які його ніколи не вживали.

Як зазначили автори дослідження, оливкова олія також скорочує ризики розвитку діабету, гіпертонії, ожиріння. При цьому вживати його у великих кількостях не рекомендується, оливкова олія дуже калорійний продукт.