Дожартувався: у столиці затримали псевдомінера медичних установ

У Києві оперативники затримали псевдомінера медичних установ. Жартівником, який надав у поліцію неправдиву інформацію про замінування, виявився житель Київської області. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

“Кілька днів тому до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у Києві заміновані медичні підстанції. У результаті правоохоронці ретельно обстежили 24 заклади: під час перевірок не виявлено жодних підозрілих предметів чи небезпечних речовин. Під час оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу, яка здійснила анонімний дзвінок до правоохоронних органів. Згодом правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився мешканець Київської області, 1983 року народження. Свій вчинок чітко пояснити поліцейським чоловік не зміг. Правоохоронці виявили та вилучили у нього речовий доказ – мобільний телефон, з якого він здійснив виклик”, – йдеться у повідомленні.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.