В Іспанії розгорівся скандал через ослів, пофарбованих у зебр

Двох тварин, забарвлених в чорні і білі смуги, зняли на відео на пляжі біля містечка Vejer-де-ла-Фронтера в регіоні Кардис.
Як з’ясувалося пізніше, осли були елементом весілля, яка проходила в суботу, 13 липня в стилі африканської савани. Автор повідомив про побачене захисникам тварин.
Активісти встановили, що ослів привезли в пляжний бар вранці. Там їх пофарбували, після чого осли провели весь день під палючим сонцем.
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Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.
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Місцеве відділення сільськогосподарського органу Oficina Comarcal Agraria подали в поліцію скаргу на організаторів заходу про жорстоке поводження з тваринами. Крім того, спецпідрозділ цивільної гвардії, що займається охороною дикої природи і тварин, заявило, що початок власне розслідування.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в зоопарку Каїра ослів видавали за зебр.
За матеріалами «Європейська правда»
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