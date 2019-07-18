Калій як новий економічний драйвер Білорусі

Введення в експлуатацію нових калійних комбінатів – Ніжинського та Петриківського Гзк, безперечно, ще більше посилить позиції Білорусі на світовому калійному ринку. Які переваги отримає в результаті Білорусь? І чи може вона впливати на ціни на калійному ринку?

«Білоруськалій» на сьогоднішній день залишається єдиним виробником хлоркалія в Білорусі. Спецекспортером білоруських калійних добрив з 2013 року є ВАТ «Білоруська калійна компанія» (БКК). За минулі роки географія експорту компанії склала близько 140 країн, а частка БКК у світовому експорті калійних добрив за підсумками 2018 року досягла 20,5%.

За попередніми даними Міжнародної Асоціації виробників добрив (IFA), загальне світове виробництво хлористого калію в 2018 році досягло 68,5 млн. тонн При цьому 23,5 млн. тонн калію було виготовлено в Канаді, 12 млн. тонн – у Білорусі, а третє місце дісталося російським виробникам – «Уралкалія» і «Єврохіму» із загальним обсягом виробництва в 11,5 млн. тонн.

Якщо ж розглядати показники окремих компаній, то зараз «Білоруськалій» займає друге місце в світі за обсягом виробництва після канадського Nutrient, а БКК є світовим лідером в експорті калійних добрив.

Білорусь нарощує калійні потужності

Те, що ресурсна база Білорусі в швидкій перспективі помітно зросте, очевидний факт.

За останні чотири роки «Білоруськалій» тільки за рахунок модернізації діючого виробництва збільшив виробничу потужність більше ніж на 3 млн. тонн до 12,9 млн. тонн. «Створюються принципово нові виробництва – екологічно чисті безвідходні, рентабельні, з замкнутим циклом. Йде модернізація відділень сильвинитовых збагачувальних фабрик всіх чотирьох рудоуправлінь підприємства, реконструкція ряду інших об’єктів на основному і допоміжних виробництвах. При цьому реалізуються проекти, окупність яких в середньому три роки», — повідомив генеральний директор «Білоруськалій» Іван Головатий корпоративному виданню «Калійшчык Салігорска».

У липні 2019 року «Білоруськалій» і китайська компанія «Migao Corporation» завершують будівництво заводу з виробництва нітрату калію. Виробнича потужність нового заводу складе 160 тис. тонн в рік по нітрату калію і 124 тис. тонн гранульованих NРK-добрив на рік.

У 2018 році Червонослобідський рудник (він забезпечує рудою другу сильвинитовую збагачувальну фабрику Білоруськалій) завдяки модернізації збільшив проектну потужність з 6 млн. тонн до більш 8 млн. тонн.

У серпні 2014 року «Білоруськалій» приступив до будівництва Петриківського Гзк в Гомельській області потужністю не менше 1,5 млн. тонн калію в рік. Здача першої черги заплановано на грудень 2019 року, вихід на проектну потужність – до 2021 року.

У травні 2019 року «Беларуськкалий» приступив до будівництва Дарасинского рудника проектною потужністю з видобутку руди близько 8 млн. тонн з перспективою збільшення до 9 млн. тонн. Цей проект покликаний підтримати ресурсну базу третього рудоуправління «Білоруськалій». Для цього потужності третього рудоуправління планується збільшити не менш ніж на 11 млн. тонн видобутої руди.

Всі ці масштабні проекти свідчать, що Білорусь зацікавлена в швидкому збільшенні виробництво калійних добрив. Бажання білоруських властей зрозуміло: калій може стати свого роду валютної паличкою-виручалочкою, що дозволяє бюджету компенсувати частину очікуваних втрат від податкового маневру в нафтовій галузі.

Плюс проект «калійна Мекка»

У цьому контексті стратегічний характер має новий калійний проект в Білорусі — Ніжинський ГЗК, будівництвом якого займається компанія «Славкалий» російського бізнесмена Михайла Гуцерієва.

Коротко нагадаємо передісторію цього проекту. У жовтні 2011 року британська компанія JMC Global Energy plc, що належить М. Гуцерієву, підписала інвестдоговір з урядом Білорусі з будівництва нового гірничо-збагачувального комбінату на базі Старобинского родовища. Нову калійну компанію М. Гуцерієв назвав «Слов’янський калій» — мабуть, за аналогією зі «Слов’янської нафтою», якою він керував у статусі російсько-білоруської компанії. За умовами проекту, новий калійний комбінат потужністю 1,1 млн. тонн повинен був бути побудований до 2017 року. Але М. Гуцерієв хотів реалізувати його швидше. «Ми не думаємо, що треба чекати. Треба зробити до 2015 року», — заявив бізнесмен.

При цьому він підкреслював, що якщо буде попит, то компанія зможе збільшити потужність комбінату до 5-10 млн. тонн хлоркалія в рік. М. Гуцерієв тоді заявляв, що. цей проект може зробити Білорусь «калійної Меккою».

Однак на тлі кризи на калійному ринку з реалізацією проекту довелося почекати. Пізніше вартість будівництва Ніжинського ГЗК була оцінена в 2 млрд. доларів, потужність визначена в обсязі до 2 млн. тонн.

У травні 2015 року Мінфін Білорусі, Державний банк розвитку Китаю, Беларусбанк і «Славкалий» підписали меморандум, який передбачав залучення Беларусбанк кредиту на 1,4 млрд. доларів на будівництво Ніжинського Гзк. Ставка кредиту – 4% річних, термін погашення – 14 років. Перші виплати передбачалося почати через 5 років. Гарантії за китайським кредитом надав уряд Білорусі. Ще 600 млн. доларів «Славкалий» планував вкласти в проект самостійно.

Тоді ж М. Гуцерієв заявив про готовність почати будівництво Гзк влітку 2015 року і завершити протягом трьох років. Проте пізніше введення в експлуатацію калійного комбінату віднесли на 2022 рік. А на початку 2019 року стало відомо, що «Славкалий» звернувся в уряд Білорусі з пропозицією скорегувати інвестдоговір і змістити терміни введення об’єкта в експлуатацію через «більш пізнього освоєння інвестицій». Прем’єр-міністр Білорусі Сергій Румас після зустрічі з М. Гуцериевым у квітні 2019 року зазначив, що «немає якихось перешкод для того, щоб заявлені інвестором терміни об’єкт був введений в експлуатацію». Сам же М. Гуцерієв сказав журналістам, що ГЗК намічається побудувати до 2023 року.

Два калійних гравця Білорусі планують діяти злагоджено

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з М. Гуцериевым 9 липня звернув особливу увагу на важливість узгодженості в реалізації білоруських калійних добрив в майбутньому.

«Нам дуже важливо, щоб ми склеїли відносини «Славкалия» з Білоруської калійної компанією і на ринок ви виходили узгоджено. Після того, як ми введемо Ніжинський комбінат, і після того, як ми введемо на Прип’яті (ми відкрили вже підприємство), ми займемо практично перше місце з видобутку калійних добрив у світі. Тобто у нас буде можливість диктувати умови реалізації», — сказав А. Лукашенко.

За його словами, «хотілося б вже зараз починати в цьому напрямку працювати, як колись ми з вами домовлялися».

Після зустрічі з А. Лукашенко голова ради директорів компанії «Славкалий» М. Гуцерієв розповів журналістам про те, як просувається будівництво Нежинсокго Гзк, «Думаю, через рік повністю закінчимо будівництво шахт. Через 2,5 року, до 2023-го, закінчимо будівництво комбінату і дамо першу продукцію», — додав він.

В ефірі телеканалу ОНТ М. Гуцерієв розповів, що поки будівництво комплексу йде з невеликим відставанням. «Це пов’язано з деякими труднощами відводу води. Влітку будівельники мають намір надолужити згаяне, а до кінця року – освоїти близько 400 млн. доларів інвестицій. Стільки ж — в наступному», — заявив він.

«Це велике будівництво і дорогий об’єкт, але ми точно знаємо, що ми його за 8-10 років окупимо… Проект даватиме прибуток, я сподіваюся. В 2024-му ви вже будете отримувати плюс 600 млн. доларів», — сказав М. Гуцерієв.

Невипадково М. Гуцерієв назвав калійний проект під Любанью «нової експортної скарбничкою» для Білорусі. «Це хороший бізнес, це на 100 років. Це завжди буде і нікуди не піде», — сказав він. «Є небагато країн, де є такі запаси калію. В Білорусі практично немає нафти, але, на превелике щастя, у неї є калій. Треба будувати один, другий комбінати. Йти на нові ринки, здешевлювати виробництво і таким чином збільшувати експортну виручку», — заявив російський бізнесмен журналістам 9 липня.

Домовленості про злагодженій роботі двох виробників хлоркалія, про що А. Лукашенко говорив на зустрічі з М. Гуцериевым, були визначені ще в інвестиційному договорі в рамках проекту будівництва Ніжинського Гзк. Каналом експорту продукції «Славкалия» згідно з угодою повинна виступити БКК.

«В альянсі з «Славкалием» ми бачимо певний синергетичний ефект, який може бути досягнутий і у виробничій, і в логістичній, і в торговельній сферах», — зазначила генеральний директор БКК Олена Кудрявець у вересні 2017 року в інтерв’ю БЕЛРЫНКУ.

М. Гуцерієв ще на початкових етапах проекту також заявляв, що продавати свою продукцію на зовнішніх ринках новий комбінат буде через БКК. Риторика М. Гуцерієва також поки що не дозволяє в цьому засумніватися. «У нас є домовленості, що, коли вийдемо на завершення будівництва, підпишемо всі необхідні документи. Зараз є рамкова угода, що ми йдемо в унісон», — цитувало нещодавно російського бізнесмена БелТА.

Підводні камені для калійних альянсів

Однак незважаючи на очікуваний ефект синергії від співробітництва «Білоруськалій» і «Уралкалія», є і великий підводний камінь, який потенційним партнерам належить подолати, перш ніж приступати до спільної роботи. Мова йде про існуючих на світовому ринку норми антимонопольного регулювання, які повинні дотримуватися гравці, які будують плани створення будь-якого роду альянсів.

Зокрема, тривалий процес злиття двох великих канадських виробників Potash Corp і Agrium, в результаті чого на ринку з’явився потужний гравець — компанія Nutrien, що об’єднала не тільки потужності з виробництва калійних добрив у США і Канаді, але й по випуску азотних і фосфорних добрив, проходив далеко непросто.

Компанії Nutrient довелося пройти через процедуру отримання дозволу на злиття в таких країнах, як Канада, Росія, Індія, Бразилія і США. Причому, для одержання схвалення в Міністерстві комерції Китаю компаніям довелося продати свої частки акцій у ряді компаній — SQM, Arab Potash і ICL. Але в підсумку Nutrien обійшла за обсягами всіх конкурентів і стала найбільшою в світі.

Нова філософія калійного ринку не дозволить диктувати ціни

Слід, однак, підкреслити, що для білоруської влади нарощування калійних потужностей не має стати самоціллю. Ключова задача, яка завжди стояла перед виробником і експортером калійних добрив, — максимально збільшити віддачу від експорту. І в цьому випадку слід враховувати особливості розвитку сучасного калійного ринку, які диктують нові правила гри.

Як відомо, хлористий калій не торгується на товарних біржах: продавці щорічно домовляються про постачання хлоркалія з ключовими споживачам в Китаї та Індії про постачання і ці ціни задають тон всьому світовому ринку.

Спроби штучно встановити ціни на калійному ринку і раніше зустрічали жорстку відсіч. Приміром, у вересні 2008 року американські споживачі хлористого калію подали цивільні антимонопольні скарги в американські федеральні суди проти найбільших постачальників калію в США. У скаргах стверджувалося, що виробники хлористого калію з 1 липня 2003 року встановлювали ціни на свою продукцію в порушення американського закону Шермана. Цей антитрастовый позов привів до судового розгляду, що тривала без малого 5 років, поки, нарешті, не було укладено мирову угоду.

А за останні роки світовий ринок калію зазнав серйозні зміни, в результаті яких змінилася сама філософія цього ринку. Тепер вона заснована на здоровій конкуренції провідних гравців, що веде до появи природного балансу і до поступового і гармонійному зростанню ринку.

Ключовими гравцями на калійному ринку на сьогоднішній день є Білоруськалій-БКК, канадські виробники Nutrient і Mosaic, ізраїльська компанія ICL і йорданська APC, німецька компанія K+S і російський «Уралкалий». Стратегію поведінки на ринку кожна з цих компаній вибудовує самостійно, виходячи з поточної кон’юнктури, так і довгострокових прогнозів. Ступінь відповідальності поведінки основних гравців на ринку експерти оцінюють в тому числі і за такими показниками, як зміна обсягів виробництва й експорту в складній для ринку ситуації та напередодні підписання великих контрактів з Індією і Китаєм, коли всім виробникам хлоркалія важливо збалансувати ринок.

Очевидно, що зараз світової калійний ринок відрізняє висока ступінь концентрації і вона продовжує збільшуватися. Два роки тому відбулося злиття найбільших гравців калійного ринку – Potash Corp і Agrium, в 2018 році на російському ринку калійних добрив з’явився новий гравець — група «Єврохім» бізнесмена Андрія Мельниченка. І хоча фінансовий директор компанії Андрій Ільїн нещодавно в телефонному інтерв’ю Рейтер заявив, що компанія бачить себе значимим учасником ринку не раніше 2020 року, цього нового гравця слід брати до уваги вже зараз.

Не можна не відзначити і залучення ПАТ «Акрон» калійну тему. Ця компанія фінансує будівництво нового рудника в Пермському краї і, очевидно, планує зайняти своє місце на калійному ринку.

При цьому також розширюються можливості вже відомих гравців калійного ринку. Прикладом може служити запущена в 2017 році шахта Бетюн в Канаді, що належить німецькій компанії K+S. За прогнозами, в 2019 році ця шахта може досягти потужності в 1,7-1,9 млн. тонн, що дозволить K+S оптимізувати логістику постачань у певні регіони. У більш довгостроковій перспективі може просунутися вперед і розробка родовища Jansen в Канаді, яку веде BHP Group.

Таким чином, виробники хлоркалія у всіх регіонах, а не тільки в Білорусі, нарощують потужності і розвивають бізнес за багатьма напрямами, у результаті чого калійний ринок набуває нову динаміку.

Сукупно, за оцінками редактора Argus Potash Юена Томсона, потужності калійних гравців до 2031 року збільшаться на 23%. У результаті на ринку з’явиться 109 млн. тонн калійних добрив при попиті 96 млн. тонн.

Експерти говорять, що в умовах надвиробництва і посилення конкуренції на ринку навряд чи якогось гравця, нехай навіть самому великому, вдасться диктувати ринку ціни. Швидше за все, на ринку буде домінувати філософія раціональних обсягів виробництва і продажів.

А визначальними конкурентними чинниками в умовах наростаючої конкуренції на калійному ринку для виробників добрив стануть такі позиції, як витрати на сировину та енергоресурси, логістика доставки добрив до основних споживачів і портів відвантаження, ефективність перевалочних потужностей. Саме від цих факторів у першу чергу буде залежати ефективність експорту калійних добрив.