“Бив ногами по голові”: після сварки в барі чоловік опинився у лікарні (відео)

Конфлікт між двома чоловіками завершився лікарнею для одного та ґратами для іншого. Про це повідомили у поліції Одеси.

“Раптово виниклу словесну перепалку в барі зловмисник вирішив за допомогою кулаків. На вулиці нетверезий правопорушник повалив потерпілого на землю і бив ногами по голові. Не зупинило його навіть те, що постраждалий втратив свідомість та вже не чинив ніякого опору. Подія сталася в вечірній час в Суворовському районі Одеси”, – йдеться у повідомленні.

47-річному потерпілому на допомогу прийшли випадкові очевидці, які знайшли його непритомного на тротуарі. Люди викликали швидку, яка доправила чоловіка до лікарні у важкому стані з численними травмами голови.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку Суворовського ВП викрили зловмисника. Ним виявився 34-річний одесит, якого було доставлено до відділення поліції. Зі слів чоловіка, він накинувся на незнайомця, бо посварився з ним, однак пояснити причину конфлікту не зміг.

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Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Правопорушникові повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років. Слідство триває.