Сергій Фурса: Які сигнали інвесторам подає українська влада

«Якщо влада буде кошмарити іноземних інвесторів і чесний бізнес, віддаючи переваги дружбу з олігархами, то їх стане ще менше», – коментує економічний експерт Сергій Фурса потрапляння України у видання Financial Times вдруге за тиждень. Він також пояснює ситуацію, яка склалася останнім часом в Україні з іноземними інвесторами, такими як Арселор Мітал, а також з власними успішними виробниками, таким як Миронівський Хлібопродукт. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис експерта у соціальній мережі фейсбук.

Сергій Фурса пише: «Україна другий раз за тиждень потрапила в Financial Times. Зачастили. Цього разу в зв’язку з тиском на єдиного великого іноземного інвестора в країні, Арселор Мітал. Після того, як СБУ раптово збудилася і порушила справу проти заводу. Порушила СБУ відразу ж після того, як на компанію наїхав президент. Щось у нього там особисте, криворізьке. В результаті, тепер в Financial Times звучить термін «еко-популізм». Зробили це разом.

Це звичайно проблема з цими іноземними інвесторами, які не хочуть швидкі купувати, немає у них такого рядка в бюджеті, для піару президента. Біда прямо. Не те що олігархи. Свої. Тямущі. Добре, що їх трохи, цих іноземних інвесторів. Раз два та й усе. Всі інші свої.

В Україні є єдиний приклад чесної приватизації. Люди не люблять приватизацію, тому що асоціюють її з переділом власності 90-х. Але це не приватизація. А приклад чесного і прозорого конкурсу – продаж Криворіжсталі. Яка стала потужним сигналом для інвесторів, поваливших в Україні. А тепер вони отримують інші сигнали.

Можна говорити про те, що для економічного зростання потрібні іноземні інвестори. І обіцяти їм гарантований захист. А потім нацьковувати на найбільшого іноземного інвестора, який купив завод на чесному конкурсі, СБУ.

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Можна говорити, що олігархи – це зло. А потім укладати з ними угоди. Отримувати від них приємні подарунки. І тоді ніякі заводи в Маріуполі не загрожуватимуть екології. І не викличуть питання у нашого чесного і незалежного СБУ.

І це теж сигнал. Який все прекрасно розуміють. Занадто добре розуміють. На жаль.

А потім як виявилося, Зеленському не сподобалося, що Миронівський Хлібопродукт платить дивіденди. От біда ж. Акції компанії торгуються на Лондонській біржі. Дивіденди отримує не тільки Косюк, але і міжнародні інвестори. Які завжди любили компанію МХП. І так, компанія отримує багато державної підтримки. Згідно із законом отримує. І треба просто змінити закон, якщо є підозри, що держпідтримка їм не потрібна. Тим більше, що сума цієї підтримки смішна у порівнянні з доходами компанії. І смішно допомагати компаніям, у яких все в ажурі.

Що ж таке? Чому так виходить, щоб під роздачу потрапляють або іноземні інвестори або прозорі компанії, яких дуже люблять іноземні інвестори? І яке рішення про інвестиції в Україну будуть приймати після отримання такого сигналу?

Отже, для бізнесу завжди головною проблемою було верховенство права і силовики. Фактично, це корупція. І боротьба з корупцією, успішна боротьба, була б прекрасним сигналом для інвесторів. Але якщо корупцію поборють так само, як Роттердам , то більше іноземних інвестицій у нас не стане. А якщо при цьому влада буде кошмарити іноземних інвесторів і чесний бізнес, віддаючи переваги дружбу з олігархами, то їх стане ще менше».

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