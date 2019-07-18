Відсутність мікробів може призвести до раку в дітей

Життя без мікробів викликає одну з найпоширеніших форм раку в дітей, стверджує провідний британський науковець.

Про це пише ВВС.

На гостру лімфобластну лейкемію хворіє одна дитина з двох тисяч.

Професор Мел Грівс з Інституту досліджень рака за 30 років спостережень накопичив чимало доказів, що людина може захворіти на рак, якщо на ранньому етапі життя її імунна система не стикалася з достатньою кількістю мікробів.

А це означає, що захворюванню можна запобігти.

Невипадкові збіги

Такий тип раку крові більш поширений у розвинених, багатих країнах. Це дозволяє припускати, що хвороба виникає через сучасний спосіб життя.

Були й зовсім “дикі” припущення, коли появу раку пов’язували з силовими кабелями, електромагнітними хвилями та хімікатами.

Всі ці припущення відкинули на сторінках журналу Nature Reviews Cancer.

Як вважає професор Грівс, який співпрацював з дослідниками зі всього світу, в хвороби є три етапи розвитку.

Перший етап – це, скоріше за все, нездоланна генетична мутація, яка стається в утробі матері

Потім відсутність впливу мікробів у перший рік життя не дозволяє імунній системі навчитися правильно боротися з загрозами

Це веде до поширення інфекцій в дитинстві, призводить до проблем у функціонуванні імунної системи та лейкемії

Ця “уніфікована теорія” виникнення лейкемії не була результатом одного дослідження, а збору в єдине ціле пазлу доказів, які встановлюють причину захворювання.

“Дослідження припускає, що гостра лімфобластна лейкемія має чітку біологічну причину і спричинена різноманітними інфекціями у дітей, які мають до неї схильність, і чия імунна система не отримала ґрунтовне тренування”, – говорить професор Грівс.

Докази, які допомогли довести це, включають:

Спалах свинячого грипу в Мілані, який призвів до захворювання на лейкемію в сімох дітей

Поширення “хороших бактерій” у кишківнику під час годування грудьми, що допомагає запобігти лейкемії

Нижчий показник захворювання у дітей, народжених вагінальним шляхом, а не через кесарів розтин, коли передається менше мікробів

Виникнення лейкемії у тварин, які розмножувалися без передачі мікробів

Це дослідження не звинувачує батьків в тому, що вони надто суворо дотримуються правил гігієни. Це радше показує, яку ціну ми платимо за прогрес суспільства і медицини.

І вступ у контакт з корисними бактеріями – складний процес. Це не означає, що необхідно спокійно сприймати бруд.

“Найбільш важливим наслідком є те, що більшості випадків дитячої лейкемії, швидше за все, можна запобігти”, – зазначає професор Грівс.

Він вважає, що треба давати дітям безпечний “коктейль” з бактерій – наприклад, у напої з йогурту, який допоможе загартувати їхню імунну систему.

Проте ця ідея вимагає подальших досліджень.

Професор Грівс сказав, що батьки можуть “бути менш метушливими щодо звичайних або тривіальних інфекцій та заохочувати соціальні контакти з іншими та старшими дітьми”.

Доктор Аласдейр Ранкін, директор дослідницької групи з питань раку крові, сказав: “Ми закликаємо батьків не турбуватися через це дослідження”.

“В той час, як розвиток сильної імунної системи на ранньому етапі життя може дещо знизити ризики, зараз нічого не може бути зроблено для остаточної профілактики дитячої лейкемії”, – зазначає він.

“Хороші мікроби”

Це дослідження є частиною великого процесу змін, що відбувається в медицині.

Досі ми ставилися до мікробів як до “поганих хлопців”. Проте визнання їх важливої ролі для нашого здоров’я і добробуту робить революцію у розумінні причин виникнення хвороб – від алергії до хвороби Паркінсона та депресії, а тепер й лейкемії.

Проте професор Чарльз Свонтон, провідний клінічний консультант з раку у Великій Британії, зазначає: “Дитяча лейкемія є рідкістю, і зараз не відомо, чи є щось, що може бути зроблено, аби їй запобігти як з боку лікарів, так і батьків”.

“Ми хочемо запевнити батьків дітей, які хворіють або хворіли на лейкемію, що ми нічого не знаємо про те, як запобігти їхній хворобі”, – додав науковець.

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