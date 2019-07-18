Люди з якою групою крові найменше схильні до раку

Шведські вчені-медики назвали групу крові, яка невразлива перед раком. З’ясувалося, що найменше число хворих небезпечним захворюванням серед тих людей, у яких перша група крові.

Вчені Каролінського інституту у Швеції почали своє дослідження ще півстоліття тому.

Вони спостерігали за хворими в клініках Великобританії. Протягом 35 років було досліджено понад мільйон пацієнтів. В ході експериментів було встановлено, що люди з першою групою крові найменше схильні до ракових захворювань.

Що стосується людей з іншими групами крові, то вчені прийшли до висновку, що люди, у яких II група крові частіше за всіх хворіють на рак шлунка, а володарі III й IV груп крові частіше за всіх хворіють на рак підшлункової залози.

За словами вчених, основні причини розвитку ракових пухлин – це алкоголь, вживання тютюну та протизапальних нестероїдних препаратів.

Раніше фахівці американського Національного центру біотехнологічної інформації встановили, що власники I групи крові частіше за інших схильні до гастритів і виразковим формам захворювань.