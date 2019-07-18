Чоловіки почали контролювати себе: у Одесі знайшли метод, як боротися із домашнім насильством

У Одесі мобільні бригади соціально-психологічної допомоги відвідують кризові родини. Працівники превенції стверджують, що відтоді психологічний мікроклімат в родинах покращився.

«За словами жінок, з

того часу, як мобільні групи поліції почали відвідувати їх у вечірній

час, чоловіки стали вести себе стриманіше, менше зловживають

алкогольними напоями. І якщо минулого року один з чоловіків п’ять

разів притягувався до адміністративної відповідальності, то цього року

жодного. Кожен з них зараз працює, сім’я має стабільний дохід.

Психологічний мікроклімат в родинах покращився. Є надія, що згодом дані

родини будуть зняті з обліків», – розповів начальник сектору превенції

Ігор Грітенюк.

Мобільні бригади почали працювати з кінця квітня поточного року та мають на меті допомогу особам, які постраждали від домашнього насильства. В рамках цього проекту екіпажі груп реагування патрульної поліції Подільського ВП щодня відвідують кілька проблемних родин.

Правоохоронці

та соціальні працівники оглядають оселі вказаних громадян,

аби пересвідчитись, що умови для проживання дітей задовільні – в будинках

має бути прибрано, діти доглянуті, батьки тверезі. Під час спілкування

батьків застерігають від вчинення сварок та бійок у

присутності дітей, адже це спричиняє малюкам психологічну травму, лякає

їх.

“Якщо

Ви потерпаєте від домашнього насильства або є реальна загроза його

вчинення, Ви можете звернутися до Подільського відділу поліції або до

спеціалістів Подільського міського центру соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді за адресою: вул. 8 Березня, 27, тел. (04862) 22552.

Послуги спеціалістів безкоштовні та конфіденційні”, – йдеться у повідомленні поліції Одеси.