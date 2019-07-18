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Віталій Бала висловився про піар на виборах

18.07.2019

Директор Агентства моделювання ситуацій, відомий політолог Віталій Бала висловлює декілька цікавих думок щодо піару на виборах. Він вважає, що чорний піар проти конкурентів використовують слабаки і непорядні люди, а Коли особисті амбіції та інтереси політика співпадають з інтересами країни, його обов’язково потрібно піарити. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Віталія Бали у соціальній мережі фейсбук.

Політолог вважає:

«1. Чорний піар проти конкурентів використовують слабаки і непорядні люди.

  • На цих виборах, як правило, “нові обличчя” проти “старих політиків, як вони називають своїх конкурентів.
  • Політичний піар буває різним. Головне, щоб не завдавали шкоди інтересам України.
  • Піар діяльності у Москві Бойка і Медведчука шкодить інтересам Україні.
  • Піар діяльності Порошенка у Страсбурзі захищає інтереси України.

    • P.S. Коли особисті амбіції та інтереси політика співпадають з інтересами країни, його обов’язково потрібно піарити».

    Також читайте: БАЛА: ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕ-КОМАНДИ НЕ ДАЄ ПІДСТАВ ДЛЯ ОПТИМІЗМУ

    Нагадаємо, що раніше директор Агентства моделювання ситуацій, відомий політолог Віталій Бала заявляв, що діяльність Зе-команди не дає підстав для оптимізму.

     

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