Плити перекриття: ціни, різновиди, сфера застосування

Сучасне будівництво передбачає використання найрізноманітніших матеріалів: для розробки фундаменту, створення каркаса і несучих конструкцій, фінальної обробки та ін. Від їх якості буде залежати довговічність та надійність всього об’єкта. Тому при будівництві приватних і багатоповерхових житлових будинків, складів та інших споруд необхідно використовувати сучасні матеріали. Одним з таких є плити перекриття. Так як дана сировина дуже затребуване на будівельному ринку, то важливо розібратися у всіх ключових моментах: призначення, різновиди, сфера використання та вартість (актуальні ціни на плити перекриття ukfreewell.com.ua від бренду «УкФриВелл»).

Що таке плити перекриття

Даний матеріал являє собою залізобетонні конструкції заданої форми, які виготовляються на спеціалізованих заводах з масовим випуском. Вони призначені для спорудження проміжних площин, які розділяють поверхи будівлі і виступають в якості горизонтальних несучих елементів. Використання плит перекриттів дозволяє зводити міцні і довговічні багатоповерхові об’єкти з рівномірним розподілом вертикальних навантажень, які передаються на стіни і фундамент без яких-небудь наслідків. Додатково плити виступають як елементи жорсткості всієї будівлі. Існує два основних типи матеріалу в розрізі використання: сходи і міжповерхові.

Різновиди плит перекриття

Сучасна будівельна галузь досить обширна, що обумовлює широкий спектр використовуваних матеріалів. Це стосується і плит перекриття, які сьогодні доступні на ринку в широкому асортименті. Основні види ЖБ конструкцій наступні:

Пустотні. Конструкція має поздовжні технологічні отвори по всій довжині. Додаткову жорсткість забезпечує армування. Наявність пустот гарантує високу теплоємність і звукоізоляцію. Також отвори можуть бути використані для прокладки комунікацій;

Повнотілі (суцільні). Розрізняють кілька підвидів: кесонні, ребристі і безбалочні. За рахунок щільної структури відрізняються підвищеною міцністю і жорсткістю. Використовуються при обладнанні фундаменту перших поверхів або міжповерхових перегородок на складських і промислових об’єктах, де зберігаються важкі вантажі або обладнання.

Також можна зустріти різне маркування плит перекриття. Наприклад, пустотні мають такі види: 1ПК, 1ПКТ, 2ПК, 2ПКК, 3ПК та ін Вони відрізняються діаметром пустот, форматом обпирання (по двом, трьом, чотирьом сторонам) та товщиною.

Від чого залежить ціна плити перекриття

Ринок ЖБ матеріалів представлений широким спектром видів продукції, які різняться вартістю. На ціни плит перекриття впливають наступні фактори:

Тип конструкції: пустотні, ребристі, кесонні, повнотілі, полегшені тощо;

Структура: обсяг арматури, діаметр порожнин (для пустотних плит), довжина, ширина, клас міцності бетону;

Віддаленість складу або виробничого підприємства до замовника (вартість доставки може бути розрахована окремо);

Обсяг продукції, що поставляється;

Технологія виробництва і ін.

Щоб забезпечити високу якість продукції, прийнятні ціни на плити перекриття та оперативність доставки, необхідно знайти надійного постачальника. Ним може стати компанія «Конкрейт Груп», що реалізує ЖБ плити «Ukfreewell». Доступний широкий вибір виробу з різними параметрами: вага, довжина, товщина, форм-фактор та ін. Здійснюється професійна доставка на спеціалізованому вантажному авто. Доступна можливість замовлення партії будь-якого обсягу.