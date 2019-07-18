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Особисті фото можуть розмістити будь-де: експерти попередили про небезпеку FaceApp, що робить обличчя “старим”

18.07.2019

Розроблений російською компанією додаток FaceApp, який робить обличчя людини на фотографії “старим”, може порушувати конфіденційність користувачів. Про це пише NewYork Post.

Експерти попереджають, що “фільтр старості”, створений у 2017 році розробниками з Wireless Lab в Санкт-Петербурзі, створює проблеми безпеки, тому що дає доступ до особистої інформації і особистості.

“Російське додаток є одним з найбільш завантажуваних в світі, і фанати в соціальних мережах використовують хештег #faceappchallenge, щоб поділитися своїми результатами. Цей інструмент “зістарює” ваше обличчя, щоб воно виглядало в два або три рази старше за ваш нинішній вік – зі зморшками і пожовклими зубами – а також дозволяє вам виглядати молодше, змінювати стать і пробувати бороду. Але майте на увазі: FaceApp, якому ви даєте дозвіл на доступ до вашої фотогалереї, також включає в свої Умови та положення, що вони мають право змінювати, відтворювати і публікувати будь-які зображення, які ви обробляєте за допомогою свого AI”, – пояснюють у виданні.

“Це означає, що ваше обличчя можуть використовувати для комерційних цілей (наприклад реклами, – Ред), або навіть гірше”, – попереджають експерти.

Експерти Школи цифрової безпеки зауважують і російське коріння додатку.

“Якщо ви вважаєте, що за вами можуть цілеспрямовано шпигувати російські спецслужби, або ж принципово не хочете відправляти в Росію жодних своїх даних — тоді варто уникати таких сервісів і додатків”, – каже експерт.

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