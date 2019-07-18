Блюдо сезону: шарлотка з яблук

Зараз класична шарлотка — це яблучний пиріг, також є рецепти пирога з вишнями, грушами, абрикосами і полуницею. Для класичної шарлотки використовують кислі яблука, тоді смак пирога виходить ще більш насиченим.

Класичний рецепт шарлотки з яблук

Найпростіший рецепт приготування шарлотки. Для класичної яблучної шарлотки нам знадобляться склянку цукру і борошна, 4 яйця, 6 яблук, розпушувач і ванільний цукор. Яблука потрібно нарізати часточками. Білки збити в піну, після чого поступово додавати цукор. Коли цукор розчиниться, починаємо додавати по одному жовтку, розпушувач, ванільний цукор і борошно, тісто має бути рідким, як сметана. Духовку розігріти до 200 градусів, форму змастити будь-яким рослинним маслом і викласти скибочки яблук, потім вилити у форму тісто. Поставити форму в духовку, почекати 3-4 хв, щоб тісто трохи піднялося, і зменшити температуру до 180 градусів. Випікати шарлотку 30 хв.

Шарлотка з яблуками і бананами

Ще один рецепт шарлотки з яблуками та бананами, який припаде до смаку ласунам. Для приготування беремо все ті ж інгредієнти, що і для класичної шарлотки, а ще два банани, мед і корицю. Стакан цукру збиваємо з білками 4 яєць, після чого додаємо жовтки, корицю, ванільний цукор, розпушувач і все перемішуємо. Після цього додаємо склянку борошна — за консистенцією тісто має нагадувати густу сметану. Для начинки: очищаємо яблука і банани від шкірки, нарізаємо на невеликі шматочки і поливаємо 2 ст. л. меду. Духовку треба розігріти до 200 градусів. Деко змастити рослинним або вершковим маслом і вилити на нього тісто, зверху викласти яблука. Поставити деко в духовку на 3-4 хв, після чого зменшити температуру до 180 градусів. Випікати шарлотку 30-40 хв.

Шарлотка в мультиварці

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Яблучна шарлотка в мультиварці — ідеальне рішення для людей, у яких немає багато часу для приготування, а ще в мультиварці бісквіт виходить особливо повітряним. Для пирога в мультиварці, потрібно взяти 5 яблук, 1,5 склянки борошна і цукру, 5 яєць і розпушувач. Яблука очистити і нарізати часточками. Яйця збити з цукром, після чого додати борошно, розпушувач і продовжити збивати. Мультиварку включити в режим підігріву, дно і стінки мультиварки змастити вершковим маслом і додати 2 ст. л. цукру. Почекати поки цукор розчиниться і акуратно викласти на дно перший шар яблук — це буде верх шарлотки — потім викласти інші яблука. Тісто вилити у форму мультиварки, вибрати режим випічка і поставити на 40 хвилин. Коли пиріг буде готовий, акуратно перевернути його на блюдо.

«Навколо Світу. Україна» писав про те, що обідають школярі різних країн світу.

За матеріалами «Новий час»

Читайте також:

Як приготувати сангрію: найкращі рецепти

Одомашнення яблуні почалося без людей

Ягоди-близнюки: у чому різниця між чорницями і лохиною