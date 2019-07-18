У Кіото невідомий підпалив студію аніме. Загинули більше 30 людей

Місцеві ЗМІ повідомили з посиланням на поліцію, що в четвер вранці в студію увірвався чоловік, який з криком «Помріть!» облив бензином приміщення на першому поверсі і підпалив бензин.

Пожежа у триповерховій будівлі Kyoto Animation Co почався в 10:30 ранку за місцевим часом. У будівлі знаходилося близько 70 осіб. 33 з них загинули, решта отримали травми різного ступеня. 10 знаходяться в критичному стані. Більшість жертв були на другому і третьому поверхах — люди виявилися заблоковані, оскільки двері на дах була замкнена.

Рятувальні роботи тривали п’ять годин. Поліцейські також виявили на місці події ножі.

Чоловіка, підозрюваного в підпалі затримали і доставили до лікарні із-за отриманих в результаті пожежі травм. За повідомленням очевидців, він вискочив з будинку, коли загорівся вогонь, але незабаром впав — мабуть, з-за сильних опіків.

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

Повідомляється, що палієві 41 рік. За відомостями поліції, він не є співробітником студії і не має до неї ніякого відношення. Його мотиви поки невідомі, поліція не змогла його допитати з-за стану здоров’я.

У соціальних мережах обговорюють, що, можливо, той той самий чоловік, який рано вранці написав на имиджборде futaba: «чи Зможу я з’явитися в новинах?»

Директор компанії Kyoto Animation Хидэоки Хатта заявив про численні погрози, які надходили на адресу фірми протягом декількох років.

Kyoto Animation (або KyoAni) — відома японська аніме-студія, заснована в 1981 році. Вона знайшла популярність серед фанатів аніме в 2005 році, після того як випустила серіал Air. В результаті пожежі загинули шість арт-продюсерів і провідних аніматорів, які були авторами головних хітів аніме-студії KyoAni. Студія вже скасувала прем’єру повнометражного фільму Free!, призначену на літо 2020 року.

Підпал у Кіото відноситься до числа найжорстокіших масових вбивств в історії країни, перевершивши заринова атаку в токійському метро в 1995 році. Це шостий за кількістю жертв пожежа в Японії після Другої світової війни. Останній, у 2001 році, забрав життя 44 людей.

За матеріалами ВВС