Зморшки після 30 років свідчать про хвороби

Перші зморшки зазвичай виникають на обличчі після 30 років, коли в шкірі знижується вироблення білків колагену і еластину. Дослідження показують, що деякі такі зморшки сигналізують про серйозні хвороби.

Так, згідно з даними, отриманими вченими з Університету Вірджинії (США), зморшки на обличчі, які виникають після 30 років, можуть свідчити про можливе неалкогольне ожиріння печінки (жировий гепатоз). Дослідники встановили, що накопичення жиру в печінці асоціюється з дефіцитом білка ламіна. Його дефіцит обумовлює і в’янення шкіри, її прискорене старіння і зморшкуватість.

Спосіб заповнювати нестачу ламіна ще не придуманий, вчені лише тестують поки експериментальні технології на тваринах. Але для кращого захисту печінки і поліпшення її функцій фахівці радять включати в раціон харчування яблука, авокадо і грейпфрути.

Також представники науки отримали дані про те, що зморшки на обличчі можуть сигналити про розвиток серцево-судинних порушень.

20-річне дослідження вчених у Франції показало, зокрема, що “з підвищеним ризиком смерті від серцево-судинних захворювань пов’язана поява глибоких горизонтальних зморшок на лобі”.

Автори цієї роботи відзначають, що кровоносні судини чола через невеликого розміру особливо чутливі до утворення бляшок, і сильно виражені зморшки на лобі виникають через атеросклерозу, судинного захворювання, при якому на внутрішніх стінках артерій відкладаються холестеринові бляшки. На тлі атеросклерозу значно підвищується ризик інфаркту або інсульту.