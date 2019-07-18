Поклонники Гайтаны обсуждают ее необычное фото в купальнике

Певица заинтриговала фанов вопросом о новой песне

Известная исполнительница Гайтана активно ведет страничку в социальной сети, куда постит свежие снимки,чем радует многочисленную армию поклонников.

Об этом рассказывает bigmir.

Популярная украинская артистка, принимавшая в 2012 году участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» недавно порадовала своих подписчиков соблазнительными фотографиями. В частности, знаменитость разместила публикацию, в которой показала фото из откровенной фотосессии, где она изображена лежащей на диване.

На Гайтане красуется прозрачное боди и высокие закрытые босоножки – все черного цвета. Заключительным элементом образа является крупная плоская черная шляпа. Предположительно, кадр был сделан на съемках клипа, поскольку артистка предложила своим подписчикам угадать, какое название будет у ее новой песни. В комментарии к публикации Гайтана написала:

«Готові скоро почути?) Як вважаєте, яку назву буде мати моя нова пісня? 1.Гаряче 2.Палай 3.Чия вина».

Многочисленные фанаты певицы откликнулись на ее сообщение и принялись гадать в комментариях, какой же ответ является верным. Стоит отметить, что в жаркой дискуссии первенство получил второй вариант, предложенный знаменитостью.