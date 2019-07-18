«ЄС» заявляє, що Порошенка намагаються зняти з виборів

На офіційному сайті партії “Європейська солідарність” повідомляється про те, що лідера цієї політсили Петра Порошенка намагаються зняти з виборів. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на сайт «ЄС».

У повідомленні йдеться про те, що шостий Апеляційний адміністративний суд Києва розглянув позов проти лідера партії «Європейська Солідарність» з вимогою зняти Петра Порошенка з реєстрації нібито за порушення порядку ведення передвиборної агітації.

Справу передано на розгляд Окружного адміністративного суду міста Києва. Позов шитий білими нитками, і нам очевидно, що він не має жодних правових перспектив.

Його можна було би розглядати як курйоз в ряду перешкод, які створюють «Європейській Солідарності» протягом усієї виборчої кампанії правоохоронні органи та «кремлівські агенти» через абсурдні заяви та необґрунтовані претензії.

Але в той самий час ми дуже добре знаємо про скандальну репутацію Окружного адміністративного суду міста Києва та його голови – Павла Вовка. Уникнувши в незаконний спосіб оцінювання та атестації, цей орган перетворився на конвеєр, який штампує одне одіозне рішення за іншим.

Очевидно, що нова влада, замість того, щоб завершити реформування, вирішила законсервувати цей суд і поставити його собі на службу. Саме цей суд «прославився» ганебними рішеннями, які викликали резонанс в суспільстві.

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Він визнавав, зокрема, незаконною націоналізацію «Приватбанку», призупинив процес перейменування УПЦ Московського патріархату та поновив на посадах беркутівців, які розганяли Євромайдан.

Враховуючи такий «бекграунд» суду, партія «Європейська Солідарність» розцінює намір зняття з виборів лідера партії Петра Порошенка як елемент тиску на нашу політичну силу, яка веде активну кампанію і послідовно протистоїть російському реваншу.

Рішення Шостого апеляційного адміністративного суду Києва буде оскаржено у Верховному Суді. Ніхто і ніщо не зупинить «Європейську Солідарність» та її лідера від протидії російському реваншу і захисту курсу України на членство в Євросоюзі та НАТО.

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