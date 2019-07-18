Тануть льодовики зупинить штучний снігопад

Андерс Леверманн і його колеги з Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін вказують, що вже сьогодні танення західно-антарктичних льодовиків Пайн-Айленд і Туэйтса вносить найбільший внесок у підйом рівня моря.

Провівши моделювання, вчені показали, що навіть при дотриманні самих строгих планів щодо скорочення викидів парникових газів в атмосферу це танення не припиниться. Воно перестане посилюватися, але вже яка нагрілася вода продовжить підточувати ці шельфові лід знизу, розвалюючи їх на шматки.

Стабілізувати їх стан міг би неймовірно потужний снігопад — такий сценарій вчені перевірили за допомогою комп’ютерної моделі. За їх оцінками, для цього знадобиться близько 7400 мільярдів тонн снігової маси, що випала протягом 10 років. Зв’язуючи воду, вона дозволила б додатково знижувати рівень моря приблизно на два міліметра за рік протягом цього часу.

На жаль, на сьогоднішній день навіть найбільші штучні установки по заморожуванню морської води не здатні впоратися з таким завданням. За оцінкою авторів статті, на одну тільки перекачування її на висоту льодовика потрібно витратити 145 ГВт енергії — і це не рахуючи опріснення і, власне, заморожування.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», танення льодовиків в Антарктиді вчені зупинять гігантськими стінами.

За матеріалами Naked-science

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