Плантаціям бананів загрожує грибок

Чотири бананові плантації поміщені на карантин через поширення фузаріозу — про це оголосив Колумбійський інститут сільського господарства (ICA). Вразили рослини паразитичні гриби Fusarium тропічного штаму TR4 вже поширилися по всій Азії, спустошуючи цілі регіони вирощування бананової пальми.

Недарма до повідомлень з Колумбії з величезною увагою поставилися сусідні латиноамериканські країни. Для Коста-Ріки і Гватемали банани є важливим експортним ресурсом, а Еквадор — і зовсім глобальний лідер по їх виробництву. Масова загибель пальм тут здатна призвести до стрибків цін на банани в усьому світі.

TR4 — «нова версія знаменитої «панамської хвороби», яка в середині ХХ століття знищила найпопулярніший раніше сорт бананів «Грос-Мішель» і привів до заміни його на більш-менш стійкий «Кавендіш», вирощений сьогодні. Проте за минулі десятиліття грибки змогли адаптуватися і почати розповсюдження серед цих рослин. Вперше хвороба була помічена в Індонезії ще в 1960-х і з тих пір поширюється наростаючими темпами. Вчені активно працюють над новими стійкими формами, а тим часом у 2013 році фузаріоз вразив плантації на Близькому Сході, в 2015-м — з’явився в Африці та Індії.

Влітку 2019 року TR4 був зареєстрований в глобальному центрі вирощування бананів — в Латинській Америці. За повідомленням ICA, ще в червні, відразу після виявлення, чотири плантації були закриті, а заражені рослини на них — спалені. В околицях відкриті контрольні пункти, при проході через які проводиться дезінфекція одягу та транспорту. Ретельний моніторинг ситуації проводиться на площі близько 1100 гектарів.

Зразки уражених рослин відправлені в найбільший центр вивчення фузаріозу — в нідерландський Вагенингенский університет, вчені якого проведуть детальне дослідження нового спалаху. Можливо, ця робота покаже, звідки хвороба прибула до Америки, і дозволить краще розібратися в механізмах поширення інфекції: гриби цілком здатні зберігатися не тільки на самих рослинах, але і на сільськогосподарській техніці і контейнерах для перевезення.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», банани допомагають сприймати світ позитивно.

За матеріалами Naked-science

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