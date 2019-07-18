Сергій Рибалка: «Діти і молодь повинні мати можливість розвиватися» (відео)

Народний депутат України Сергій Рибалка вважає, що діти і молодь повинні мати можливість розвиватися і звикати до здорового способу життя. Саме тому він і його команда займається на Луганщині установкою дитячих і спортивних майданчиків. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Сергія Рибалки у соціальній мережі фейсбук.

У своєму дописі народний депутат розповідає: «У Лисичанську, Новодружеську, Привіллі і Попасній триває масштабна установка дитячих і спортивних майданчиків. Волонтери та меценати за три тижні в чотирьох містах встановили або реконструювали 25 дитячих і десяток нових спортивних майданчиків.

Діти і молодь повинні мати можливість розвиватися і звикати до здорового способу життя».

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Нагадаємо, що раніше народний депутат Україні Сергій Рибалка заявляв про те, що вважає важливим, щоб у майбутньому парламенті об’єдналися всі депутати, обрані від Луганської та Донецької областей, щоб ефективніше просувати законодавчу базу для відродження і розвитку промисловості цього регіону.

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