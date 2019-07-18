У вересні підлетить до Землі астероїд

Астероїд 2006 QV89 був відкритий 13 років тому, влітку 2006 року, коли він зблизився із Землею на відстань у кілька мільйонів кілометрів. Спостереження дозволили розрахувати траєкторію його польоту і показали, що 2006 QV89 відноситься до групи аполлонов — астероїдів, час від часу перетинають орбіту Землі з зовнішньої сторони. Тоді ж з’ясувалося, що 9 вересня 2019 року він повинен знову наблизитися до планети, причому шанси на зіткнення оцінювалися, за різними даними, як 1 з 7300 або 9100.

2006 QV89 не дуже великий, його розміри становлять від 20 до 50 метрів, так що навіть у разі удару чекати глобальної катастрофи не варто. Спричинити серйозні руйнування він здатний лише локально — і то в разі падіння на густонаселену місцевість, як це сталося з 20-метровим Челябінським метеоритом. Тим не менш європейські астрономи уважно стежать за наближенням 2006 QV89 і 4-5 липня провели нові спостереження з допомогою розташованого в Чилі телескопа VLT.

Поки що з-за великої відстані і малих розмірів помітити астероїд, просто оглядаючи небо, неможливо. Тому вчені сфокусувалися на певних вузьких галузях, де, за різними розрахунками, 2006 QV89 може перебувати в даний момент. За їх словами, дозвіл VLT дозволило б побачити тут і куди більш дрібні об’єкти, проте ніяких слідів виявлено не було. Все це дозволило вченим переглянути майбутню траєкторію астероїда і зовсім позбавити його будь-яких шансів на зіткнення з Землею.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», непомічений астрономами астероїд вибухнув над Пуерто-Ріко.

За матеріалами Naked-science

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