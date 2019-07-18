Потап рассказал об отношениях с Настей Каменских

Звездная пара собирается продолжить медовый месяц в Италии.

За кулисами праздничного шоу «З Днем народження, Україно!», которое телеканал «Украина» покажет 24 августа, участник группы MOZGI и продюсер Потап откровенно рассказал, что изменилось в его жизни после бракосочетания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Недавно страну всколыхнула новость о свадьбе Потапа и Насти Каменских. В интервью журналистам телеканала «Украина» певец признался, что с легкостью расстался с холостяцкой жизнью:

«Я почувствовал, что стал еще более независимым. Как именно? Стал независимым от взглядов и зависти», – поделился Потап на съемочной площадке шоу «З Днем народження, Україно!».

Кроме того, Потап рассказал, как проведет отпуск вместе с любимой.

«Мы с Настей не догуляли медовый месяц, поедем еще в Европу. Наверное, это будет Италия – ведь Настя наполовину итальянка… Поедем немного поесть, попить, искупаться, посмеяться – и вернемся в Украину. Кстати, я уже успел отдохнуть вместе с сыном – мы летали на вертолете в Одессу. Мы вместе с ним часто устраиваем такие «вылазки», поэтому немного «разбили» наше лето», – отметил Потап.

Интересно, что его коллега по группе MOZGI – Дядя Вадя – отпуск проведет исключительно в Украине, поскольку, по его словам, именно здесь лучший отдых.

Напомним, в праздничном шоу «З Днем народження, Україно!» зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы «Время и Стекло», MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, «Антитіла», «НЕАНГЕЛЫ», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.