Доля “ПриватБанку” стане “вирішальною справою” Зеленського, – ЗМІ

Денаціоналізація банку створює ризик втрати кредиту МВФ, про який домовились у грудні 2018 року, і це визнає команда президента, розповідає 5 канал.

Доля “ПриватБанку” стане “вирішальною справою” Володимира Зеленського. Про це пише BBC з посиланням на Financial Times.

Видання запитує: “Чи підтримає сумнозвісна українська судова система олігарха, який є прибічником нового лідера держави? Чи, навпаки, Зеленський зробить кроки до захисту націоналізації в інтересах фінансової стабільності, або навіть дасть українській владі повноваження та незалежність притягати колишніх власників банку до відповідальності?”.

Варто зазначити, що місяць тому Володимир Зеленський обіцяв захищати виключно інтереси держави у цій справі. Адже денаціоналізація банку створює ризик втрати кредиту МВФ, про який домовились у грудні 2018 року, і це визнає команда президента.

“Це є лакмусовим тестом для України”, – сказав помічник Зеленського Олексій Гончарук.

Також читайте: ПРИВАТБАНК ОБВИНУВАЧУЄ КОЛОМОЙСЬКОГО У ВІДМИВАННІ $ 622,8 МЛН ЄВРО

Нагадаємо, ФБР розслідує справу про можливе відмивання грошей через “ПриватБанк” Ігорем Коломойським і його партнером Геннадієм Боголюбовим. Попри це, ситуація стає більш сприятливою для Коломойського, зазначає газета. По-перше, олігарх повернувся до України.

“Нещодавно суд Київщини під сумнівним приводом наказав припинити діяльність авіалінії-лоукостера (SkyUp), яка була прямим конкурентом “Міжнародним авіалініям України”, які контролює Коломойський. Потім він же відсторонив заступницю голови Нацбанку Катерину Рожкову, яка допомагала керувати націоналізацією “ПриватБанку””, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Коломойський заперечує причетність до обох справ. Однак сказав, що обрання Зеленського “відновить право на справедливий суд”.

“Зеленський не буде слухати поради Заходу про те, кого саджати, кого грабувати і в кого експропріювати”, – сказав він.

Нині виникає запитання: як буде поводитися Зеленський після виборів у парламент. Олександр Данилюк, який наглядав за націоналізацією «ПриватБанку», коли був міністром фінансів, є одним із кандидатів на посаду прем’єр-міністра нового уряду. Попри це, особи, близькі до президента, вважають, що Зеленський хоче відсторонити олігархів від влади.

“Він розуміє, що люди з такими цінностями не мають знаходитись при владі, заробляючи на країні”, – сказав один із них.

Однак сам Коломойський не збирається залишати країну, додає видання.

Нагадаємо, раніше 5.ua повідомляв, що у Зеленського заговорили про повернення Коломойському $2 млрд.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!