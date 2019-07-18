Посадка «Аполлон 11» на Місяць очима Ніла Армстронга — реконструкція NASA

Фахівці використовували оригінальне відео з камери біля вікна Базза Олдріна в нетиповому форматі 6 кадрів в секунду. У NASA реконструювали цей короткий ролик у високому дозволі і симулювали його так, як ніби камера знімає з вікна першопрохідника Місяця Ніла Армстронга кораблі Аполлон 11.

В результаті вийшов правдоподібний трихвилинний ролик у гарному якості, який включає навіть оригінальні записи розмов між командою Аполлона в миті першої в історії людства посадки на Місяць.

Для більшої реалістичності творці відео також залишили всі фактичні дані про посадку, включаючи широту, довготу, положення корабля, його швидкість і висоту.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

«На початку відео, Армстронг зауважив, що точка посадки була на скелястому північно-східному фланзі Західного кратера… що змусило його взяти ручне управління і полетіти горизонтально в пошуках безпечного місця для посадки. У той час тільки Армстронг бачив небезпеку; він був занадто зайнятий керуванням місячним модулем, щоб обговорити ситуацію з керівництвом місії», — пише NASA.

У підсумку Ніл Армстронг посадив корабель на 500 метрів далі від запланованої точки посадки Аполлона, після чого вперше ступив на поверхню Місяця.

50 років з дня висадження першої людини на Місяць виповниться 20 липня 2019-го в 20:17:39 за Всесвітнім координованим часом (UTC). У цей момент у 1969-му командир екіпажу Ніл Армстронг і пілот Базз Олдрін посадили місячний модуль корабля у південно-західному районі Моря Спокою.

Астронавти залишалися на поверхні Місяця протягом 21 години 36 хвилин 21 секунди. Весь цей час пілот командного модуля Майкл Коллінз чекав їх на навколомісячній орбіті. Армстронг і Олдрін вийшли на поверхню Місяця один раз, і провели там 2 години 31 хвилину 40 секунд. Першою людиною, що ступила на Місяць, став Ніл Армстронг. Це сталося 21 липня, 02:56:15 UTC. Через 15 хвилин до нього приєднався Олдрін.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», висадка астронавтів на Місяці не фейк — кіноексперт.

За матеріалами «Новий час»

Читайте також:

Уламки Апполона-11 виставлені на продаж

NASA нарешті досліджує місячні зразки місії Аполлон

У НАСА порахували, скільки разів сварився екіпаж «Аполлона» у ході місячної місії