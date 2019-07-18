Голобуцький відреагував на заяву Зеленського щодо несплату комуналки людьми у віці за 70

«Оце я розумію – передвиборчі технології за 4 дні до виборів! Куди там тим Герегам з концертом-лотереєю на мікрохвильовки й матраси!», – таким чином відреагував політтехнолог Олексій Голобуцький на заяву Зеленського про те, що він хоче знайти економічну модель, яка б дозволила людям похилого віку не сплачувати комуналку. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політтехнолога у соцмережі фейсбук.

У своєму дописі Олексій Голобуцький пише: «Зеленський вчора в інтерв’ю ICTV: “Є ідея, наразі про неї дуже складно говорити, але я думаю, що ідея дуже креативна. Наразі наші хлопці шукають економічну модель як людям, яким за 70 років, коли людина фізично не може працювати, вона вже достатньо працювала на країну по 40 − 50 років. Як цій людині не сплачувати комуналку”.

Оце я розумію – передвиборчі технології за 4 дні до виборів! Куди там тим Герегам з концертом-лотереєю на мікрохвильовки й матраси!»

Політтехнолог з сарказмом пропонує Зеленському знайти можливість платити всім гроші просто так, як колись «пропонували у Швейцарії».

«Хоча і це ще не межа. Можна ще в суботу проголосити, що за умови достатньо великої фракції у ВР “Слуга народу” знайде можливості всім платити гроші просто так, “як в Швейцарії пропонували, але ті, дурні, відмовились”. По 2000 євро – власне, як там пропонували. І, що характерно, конкурентам же дійсно нема чим на отаке відповісти! Чиста перемога», – зауважує Олексій Голобуцький наприкінці свого допису.

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Нагадаємо, що політтехнолог Олексій Голобуцький нещодавно заявляв, що пере виборами політики все частіше продукують популістські заявки, однак, риторика Мураєв – не просто популізм, а відверта брехня.

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