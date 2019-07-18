З актора Кевіна Спейсі зняли звинувачення у сексуальних домаганнях

Прокуратура зняла з зірки серіалу “Картковий будинок” Кевіна Спейсі звинувачення, бо позивач відмовився давати свідчення.

Прокуратура американського штату Массачусетс у середу, 17 липня, зняла з кіноактора Кевіна Спейсі звинувачення в сексуальних домаганнях. Рішення ухвалене у зв’язку з відмовою 21-річного позивача давати свідчення, інформує DW.COM з посиланням на агенцію Reuters.

Ймовірний потерпілий скористався конституційним правом не давати свідчення, котрі могли би обернутися проти нього самого. Раніше адвокати 59-річного актора звинуватили позивача у тому, що він видалив зі свого мобільного телефона дані, котрі могли підтвердити невинуватість Спейсі.

Кевін Спейсі перед судом заявив про свою невинуватість. Адвокати двічі лауреата премії “Оскар” назвали усі закиди і звинувачення проти актора “брехнею від самого початку”.

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Звинувачення проти Спейсі

Нагадаємо, що у грудні 2018 року Кевіна Спейсі звинуватили у сексуальних домаганнях і зобов’язали постати перед судом Массачусетса. Звинувачення пролунали від молодого чоловіка, котрий розповів, що у 2016 році актор “Карткового будинку” і “Краси по-американськи” спершу напоїв його алкоголем, а потім сексуально домагався.

У минулому Спейсі вже неодноразово закидали спроби сексуальних домагань. Так, у 2017 році актор Ентоні Репп заявив про сексуальні домагання з боку Спейсі, що начебто мали місце у 1986 році, коли Реппу було 14 років, і він грав в бродвейському мюзиклі. Спейсі заявив, що розповідь Реппа нажахала його, оскільки він не пам’ятав зустрічі, яка, можливо, сталася більше 30 років тому. Згодом звинувачення проти актора пролунали ще від низки осіб.

Кевін Спейсі у 2017 році перестав з’являтися на публіці і, за словами його представника, почав лікуватися у психотерапевта. Американська розважальна компанія Netflix через скандальні обвинувачення на адресу актора припинила співпрацю з ним у серіалі “Картковий будинок”. Також у фільмі “Всі гроші світу” були вирізані усі сцени за участю актора.

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