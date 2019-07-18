Соратники Зеленського повернули Росії гроші і розірвали угоду

Російська медіа-компанія “Грин Филмс”, яка через кіпрську фірму належить соратникам президента України Володимира Зеленського, повернула назад отримані з бюджету Росії кошти на фінансування кінострічки “Вниз”.

Деталі: 4 квітня 2019 року Мінкультури РФ і “Грин Филмс” уклали додаткову угоду. Попередню угоду від 25 жовтня 2017 року про фінансування фільму “Вниз” із бюджету Росії вирішили розірвати.

“Грин Филмс” повернула вже отримані кошти від Мінкультури Росії платежем від 19 лютого 2019 року. Йшлося про 35 мільйонів рублів – за курсом на час отримання ця сума становила понад 16 мільйонів гривень.

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Крім того, “Грин Филмс” зобов’язане виплатити відсотки Міністерству культури Росії у розмірі 3 мільйони 160 тисяч рублів “за користування грошовими коштами федерального бюджету”.

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Історія питання:

У січні 2019 року журналісти повідомляли, що шоумен і тодішній кандидат у президенти Володимир Зеленський має бізнес в Росії попри запевнення про його закриття у 2014 році. На запитання журналістів про активи в РФ шоумен відповів різко.

Зеленський заявив, що ні він, ні студія “Квартал 95” не ведуть бізнес у Росії.

Однак журналісти знайшли у російської компанії, пов’язаної із Зеленським, документи, що підтверджують її фінансування у 2017 році з державного бюджету Росії на суму 35 мільйонів рублів.

В інтерв’ю “Українській правді” Зеленський запевнив, що вийде з кіпрської компанії, що володіє фірмою, яка знімає фільми на території РФ.

У березні 2019 року він позбувся частки у російському кінобізнесі.

Джерело: “Схеми” з посиланням на дані Єдиного порталу бюджетної системи Російської Федерації

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