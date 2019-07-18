Віталій Портников: Путін хоче контролювати весь Донбас

Президент Росії Володимир Путін підписав новий указ, згідно з яким спрощується видача російського громадянства жителям усіх районів Донецької та Луганської областей України – а не тільки тим, хто живе на окупованих територіях нашої країни

Цей указ уже був раніше анонсований в Кремлі, але те, що він підписаний як раз напередодні українських парламентських виборів, є чітким сигналом проросійським силам. І одночасно нагадуванням про те, що війна і дезінтеграція України триватиме.

Новий указ президента Путіна створює для російського президента прекрасні можливості маневру і вибору подальшої долі ворожої держави, яку очільник сусідньої країни хоче знищити. Путін може вибрати, наприклад, варіант “відновлення територіальної цілісності народних республік”, про що неодноразово говорилося і в Донецьку, і в Луганську. При цьому звільняти будуть не просто території, будуть допомагати російським громадянам.

Але є й інший варіант, більш мирний – об’єднання Донбасу і створення автономії, населеної громадянами сусідньої Росії. Після цього на майбутньому України, її європейської інтеграції і добробуті можна буде поставити жирний хрест. А виборці Донбасу з колишніх виборців Януковича або Зеленського перетворяться просто на виборців Путіна. Ну або Медведєва.

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Який варіант – відторгнення всієї території Донбасу від України або “впихування” окупованої частині з тим, щоб вона поглинула і підпорядкувала собі решту Донбасу – обере Путін, сказати поки що складно. Однак очевидно, що російський президент і його прихильники в Києві діють за чітким планом, якого немає в української влади та суспільства. Вже доводилося писати, що Україна взагалі виживала головним чином завдяки кремлівським помилкам. Якщо Путін перестане помилятися – нам буде непереливки.

Обрання новим українським президентом Володимира Зеленського і неминучий після парламентських виборів перехід влади до віртуальної партії “Слуга народу” і олігархічних угруповань створює для російського президента небувале вікно можливостей. Що думає президент України про закінчення війни, ми чергового разу почули вчора – Зеленський взагалі не розуміє, чому ця війна почалася і якими є її цілі. Хто буде протистояти Росії у виконавчій владі, ми взагалі не знаємо. Суспільство є деморалізованим і залежить від ілюзій люмпенізованої частини електорату. При цьому люди просто не хочуть помічати очевидних фактів – таких, як ось цей путінський указ. І зрозуміти, що такими речами не жартують.

Путін не підписує указів просто так.

Джерело: Еспресо TV

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