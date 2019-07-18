Медики розповіли, як знизити артеріальний тиск

Фахівці поділились способом, який допоможе нормалізувати артеріальний тиск у гіпертоніків.

Про це пише “Країна здоров’я”.

Існує багато перевірених методів нормалізації артеріального тиску, якими постійно користуються гіпертоніки. При цьому захворюванні дуже важливо контролювати тиск, адже різкі стрибки можуть призвести до гіпертонічного кризу або навіть до інфаркту.

Як ми знаємо, тиск може підвищуватися від перепаду температури та атмосферного тиску в повітрі, тому іноді застерегти себе від гіпертонії неможливо. Єдине, що може допомогти людині з гіпертонічною хворобою – це способи нормалізації тиску, які можна використовувати в домашніх або польових умовах, або ж лікарські препарати, які прописав кваліфікований лікар.

Знизити тиск можна за допомогою особливого раціону харчування, прийняття прохолодного душу, правильного дихання, прогулянки на свіжому повітрі. Але недавно вченим вдалося з’ясувати, що ультрафіолетові промені позитивно впливають на кровообіг, провокуючи вихід оксиду азоту. Таким чином, артерії розширюються і кров’яний тиск поступово знижується.

Для того щоб досягти такого ефекту потрібно приймати сонячні ванни не менше 15-20 хвилин. Але варто пам’ятати, що тиск різко не знизиться, він нормалізується приблизно через годину-півтори. Вчені все ще досліджують цей метод відновлення артеріального тиску, зважуючи всі “за” і “проти”. І остаточного рішення у них поки що немає.

Медики сумніваються в правильності цього способу, тому що надлишок ультрафіолетового випромінювання може привести до розвитку онкології. Тому перш, ніж почати лікувати гіпертонію на сонці, слід порадитися з лікарем і, звичайно ж, не перестаратися.

У будь-якому випадку, слід почекати поки вчені дійдуть 100% вірного рішення і офіційно дозволять використовувати УФ промені для зниження артеріального тиску. Тим більше, що в зимовий період випромінювання не настільки сильне, а значить і менш ефективне.

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