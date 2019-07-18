Укрзалізниця готова будувати вантажні вагони для приватних компаній

Заводи Укрзалізниці готові приймати приватні замовлення на будівництво та ремонт вантажних вагонів, розповідає НВ Бізнес.

Укрзалізниця запропонувала власниками приватних парків вагонів будувати та ремонтувати вантажні вагони на заводах компанії. Про це під час зустрічі з підприємцями заявив директор з розвитку бізнесу Укрзалізниці Андрій Рязанцев, повідомляє прес-служба УЗ.

Він повідомив, що заводи компанії можуть будувати різні види піввагонів, фітингові платформи та незабаром для замовлення будуть доступні зерновози.

«Лібералізація ринку залізничних перевезень, яку спостерігаємо, призвела до збільшення кількості парку приватних вантажних вагонів. Так, лише за 2017−2019 роки робочий парк вагонів приватних власників зріс з 55,5 до 78,3 тис. або на 41%. При цьому робочий парк УЗ зменшився з 61,5 до 57,7 тисяч одиниць рухомого складу або на 6%. Тому Укрзалізниця починає переорієнтовуватися на обслуговування приватних операторів. Ми пропонуємо використовувати наші підприємства для ремонту та обслуговування вагонів», — сказав Рязанцев.

За його словами, у 2019 році Укрзалізниця має намір збільшити частку зовнішніх замовлень із 40 до 46% від загальних обсягів ремонтів у порівнянні з 2018 роком.

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Рязанцев підкреслив, що за останні два роки заводи Укрзалізниці виробили близько 5 тис. вагонів або 30% усіх нових вагонів в Україні.

«Ми готові виробляти нові вагони як із власних матеріалів, так і з матеріалів замовника, якщо таке бажання буде у клієнта. Також пропонуємо фінансовим компаніям та банкам розробити кредитні та лізингові продукти для придбання вироблених вагонів», — зазначив Рязанцев.

Каталог продукції, яку пропонують вагоноремонтні заводи Укрзалізниці, доступний за посиланням.

Раніше повідомлялося, що Крюківський вагонобудівний завод побудує 500 напіввагонів для Білоруської залізниці.

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