НБУ перемогло у Верховному суді в спорі із Коломойським на 3 млрд

Велика палата Верховного суду 2 липня підтвердила позицію Національного банку, що входження держави в капітал ПриватБанку не є суттєвою обставиною для розірвання іпотечних договорів, укладених з підконтрольними Ігорю Коломойському майновими поручителями, повідомляє НБУ в релізі в четвер увечері.

“Верховний Суд відхилив касаційну скаргу підконтрольного Ігорю Коломойському ПрАТ “Ерлан” (ТМ “Біола”), яке вимагало розірвання укладеного з Національним банком іпотечного договору і таким чином намагалося уникнути виконання зобов’язань за ним”, – йдеться в повідомленні.

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Згідно з ним, ПрАТ “Ерлан” надало Національному банку під заставу майно вартістю 3 млрд грн як забезпечення кредиту рефінансування, наданого банку до націоналізації. Позивач вважав, що в результаті входження держави в капітал ПриватБанку, відбулася істотна зміна обставин, коли кредитор (Національний банк) і боржник (ПриватБанк) об’єдналися в одній особі.

На думку НБУ, важливість цього рішення полягає в тому, що Верховний суд сформував судову практику в цій категорії справ, так як наразі майнові поручителі по кредитах рефінансування ПриватБанку намагаються в судах розірвати іпотечні договори, посилаючись на істотну зміну обставин.

“Загалом, суди першої та апеляційної інстанцій вже прийняли понад 50 судових рішень на користь Національного банку, що набули чинності. Однак рішення Великої палати Верховного суду від 2 липня є першим у цій категорії справ, прийнятих на користь НБУ судом вищої інстанції, що не підлягає оскарженню”, – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Нацбанк нагадує, що в 2015 році Коломойський, який на той момент був співвласником ПриватБанку, в рахунок забезпечення погашення п’яти кредитів рефінансування, отриманих ПриватБанком за період 2008-2014рр, уклав з НБУ договори поруки та фактично взяв на себе особисті зобов’язання з погашення заборгованості банку перед Нацбанком, яка на сьогодні становить 9,2 млрд грн. “Коломойський не виконав жодного з цих зобов’язань перед Національним банком”, – підкреслює НБУ в релізі.

Згідно з ним, у 2018 році Нацбанк подав 4 позови до Госпсуду Дніпропетровської області і позов до Суду першої інстанції Республіки і Кантона Женеви (Швейцарія) проти Коломойського з метою стягнення цієї заборгованості. Верховний суд 19 березня 2019 року задовольнив касаційні скарги НБУ, скасувавши рішення нижчих судів про повернення позовних заяв Нацбанку. В результаті Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про стягнення коштів з Коломойського.

Джерело – interfax

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