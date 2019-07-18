Віталій Кличко: Столиця розпочала пілотний проект з роздільного збору сміття

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що столиця розпочала пілотний проект з роздільного збору сміття. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис столичного очільника у соціальній мережі фейсбук.

У своєму дописі Кличко звертає увагу на те, що багато хто, напевне, бачив у багатьох київських дворах так звані «сітки» – баки для твердих побутових відходів, куди можна викидати тільки скло, пластик, металеві речі та папір.

«Їх вже встановили понад 2,5 тисячі. Тільки в липні – 100. І будемо збільшувати кількість таких баків», – розповідає мер столиці.

Він також розповідає, що на вулицях Києва, поки що переважно в центрі столиці, з’явилося понад 40 великих і яскравих контейнерів для збору скла та окремо – пластику. І наголошує, що далі планується встановлення в місті контейнерів для роздільного збору різних типів сміття.

«Для цього ми повинні сформувати ефективну логістику його вивезення, принципи сортування, вивчити виробничі потужності ліній переробки. І працюємо над цим.

Бо розвиток системи роздільного збору сміття є частиною загальної стратегії Києва щодо впровадження європейських методик поводження з відходами», – розповідає подробиці пілотного проекту Віталій Кличко.

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Нагадаємо, що мер столиці Віталій Кличко нещодавно розповідав про те, що невдовзі Bike-sharing включатиме 264 пункти прокату 2-х тисяч велосипедів у всіх районах Києва.

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