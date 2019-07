Прекрасний кліп на пісню із “Короля лева” представила Бейонсе (відео)

Фільм вийде в український прокат вже 18 липня.

Бейонсе записала саундтрек до нового “Королю лева”, розповідає ZN.UA.

Співачка Бейонсе опублікувала кліп на пісню Spirit, яка стала саундтреком до фільму “Король лев”. Варто відзначити, що співачка не тільки записала саундтрек до картини, але і озвучила в ній левицю Нолу.

У ролику кадри з фільму чергуються з танцями балету, одягненого в яскравий одяг. У кліпі також з’явилася дочка Бейонсе і Jay-Z Блу Айві.

Оригінальний мультфільм “Король лев” був випущений студією в 1994 році і став одним з найуспішніших мультиплікаційних проектів в історії, зібравши в світовому прокаті 968,6 мільйонів доларів. Мультфільм був удостоєний премії “Оскар” за пісню Елтона Джона Can You Feel the Love Tonight і музику Ханса Циммера. Крім того, саундтреки до фільму отримали дві премії “Греммі”, а диск з ними був проданий тиражем 14 мільйонів екземплярів.

