Зеленський закликав українців пройти опитування для проекту “Держава в смартфоні”

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить у проект “Держава в смартфоні” і закликав громадян України взяти участь в онлайн-опитуванні.

“Кожен українець, і я особисто стикався з, м’яко кажучи, непорозуміннями, отримуючи ту чи іншу державну послугу. Тому я гаряче вірю в проект “Держава в смартфоні”. Це прогресивна ініціатива, мета якої – змінити взаємодію держави з людьми. Держава повинна стати сервісом. Зрештою, для цього ми і працюємо”, – написав Зеленський на своїй офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук у четвер увечері.

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Глава держави зазначив, що цей проект повинен врахувати потреби кожного громадянина та виправити всі недоліки застарілої системи.

“Тому нам потрібні ваші думки. Тому особисто прошу кожного взяти участь в опитуванні за посиланням”, – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося раніше, 23 травня Зеленський під час свого виступу на Українському форумі інтернет-діячів iForum оголосив про запуск найближчим часом цього проекту, який дозволить усім бажаючим пропонувати свої ідеї в рамках анонсованого ним в ході передвиборчої кампанії процесу діджиталізації держави – створення “держави в смартфоні”.

Джерело – interfax

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